Iohannis, dupa intalnirea cu Ciorbea: Sper ca pana maine-poimaine va sesiza Curtea Constitutionala pe "Ordonanta Dragnea" / Ciorbea: Daca exista decizii CCR care fac exceptie de la lege, le analizam si vedem ce se poate face

​Articol actualizat

Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit miercuri la ora 12.00 cu cu Victor Ciorbea la sediul institutiei Avocatul Poporului, dupa ce acesta a refuzat in prima faza sa sesizeze Curtea Constitutionala pe "ordonanta Dragnea", care modifica Codul Penal in favoarea politicienilor penali. Iohannis a declarat la iesire ca i-a pus la dispozitie lui Ciorbea exemple de sesizari similare, iar Ciorbea a anuntat ca "daca exista decizii ale Curtii Constitutionale care fac exceptie de la lege, le analizam si vedem ce se poate face"."Avocatul Poporului a promis ca va analiza cu celeritate si speranta mea e ca pana maine sau poimaine va analiza si va sesiza CCR. Cu siguranta va trebui Avocatul Poporului sa se uite putin si in jur, sa vada ca Romania e revoltata. Aceste lucruri nu pot fi ignorate", a mai spus Iohannis.Declaratii Iohannis:Declaratii Ciorbea: