Bugetul pentru investitii al Ministerului Sanatatii va fi redus cu peste 40% in acest an

Din credite bugetare - adica din banii de la bugetul Ministerului Sanatatii - investitiile vor insuma, anul acesta, cca 203 milioane lei.Fata de anul trecut, banii pe care Ministerul vrea sa ii aloce investitiilor reprezinta o scadere de 44%. In 2016 s-au cheltuit cca 360 mil lei pentru investitii in spitalele publice.Cum se va apara PSD in aceasta situatie?La prima vedere, Ministerul anunta insa la totalul general de investitii o crestere impresionanta. PSD va spune ca aloca peste 1,5 miliarde de lei pentru investitii. Dar aceasta afirmatie este ca vrabia din mana data pe cioara de pe gard.Cresterea aparent uriasa este trecuta la credite de angajament - adica la bani pe care ministerul are voie doar sa ii contracteze, nu sa-i si cheltuie.De asemenea, Ministerul promite ca va accesa surse externe de finantare (fonduri UE, programul Bancii Mondiale) unde sunt trecute, de asemenea, cresteri importante. Dar aceasta promisiune va depinde de capacitatea de a accesa aceste fonduri, iar istoria ne arata ca rezultatele la absorbtie sunt dezastruoase in Sanatate.De ce se intampla asta?In data de 5 ianuarie 2017, PSD a adoptat o modificare a Codului Fiscal prin care a anulat contributia la Sanatate de la toate pensiile. Gaura provocata de lipsa acestor incasari este de aproape un miliard de lei.Asa se face ca transferurile de la bugetul de stat pentru a acoperi contributia pensionarilor la asigurarile de sanatate cresc cu 123% la un nivel de peste 1,7 miliarde lei.Din cauza masurilor populiste ale PSD, gaura de la contributii inghite bugetul total de investitii de aproape 5 ori.