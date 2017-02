Doua hostel-uri din Bucuresti ofera cazare gratuita pentru cei care vin in Bucuresti pentru proteste

Pura Vida Sky Bar & Hostel se gaseste pe strada Smardan, la numarul 7, iar Little Bucharest este pe aceeasi strada, insa la nr 15.Iata postarea completaDacă știți persoane ce vin la proteste din afara capitalei și au nevoie de cazare în București oferim locuri gratuit la cele 2 hosteluri ale noastre, Little Bucharest și Pura Vida Sky Bar & Hostel BucharestRugămintea e să dați un email la adresa oldtown@littlebucharest.ro cu numele și numărul persoanelor.Avem 130 de locuri în total și in funcție de câte avem disponibile zilele acestea sprijinim pe cei ce vin din afara Bucureștiului.Mulțumesc pentru ce faceți!