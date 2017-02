UPDATE Consiliul Superior al Magistraturii a votat in unanimitate sesizarea Curtii Constitutionale pe ordonanta de urgenta "Dragnea". Presedinta CSM anunta ca va intocmi miercuri motivarea sesizarii CCR

Practic, CCR are acum cheia rezolvarii situatiei.Lidera Consiliului, Mariana Ghena, a anuntat oficial ca a hotarat sesizarea CCR si au precizat ca "membrii Plenului CSM au manifestat solidaritate, declarand ca ma sustin in demersul pe care l-am initiat".Ea a spus ca pana la sfarstiul zilei de miercuri va intocmi motivarea sesizarii Curtii Constitutionale, pe care o prezenta membrilor plenului CSM si pe care o va face si publica.Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Mariana Ghena, a propus suplimentarea ordinii de zi a sedintei plenului cu initiativa de sesizare a Curtii Constitutionale cu un conflict de natura constitutionala intre puterea judecatoreasca si cea executiva, fiind admisa de membrii plenului, potrivit News.ro.Initiativa de sesizare a CCR a fost a presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, fiind sustinuta si completata de membrii CSM.Andrea Chis, membru CSM, a spus ca sesizarea ar trebui completata cu o cerere ca in decizia Curtii Constitutionale, in cazul in care se va constata existenta unui conflict de natura constitutionala intre cele doua puteri, sa se arate si care sunt consecintele ordonantei de urgenta.Ea a precizat ca CCR ar putea sa se pronunte expres si asupra valabilitatii OUG de modificare a codurilor penale.Un alt membru al CSM a aratat ca nu credea ca va ajunge sa vada un astfel de mod de a legifera intr-o tara democratica. Acesta a aratat ca in cadrul sesizarii privind existenta unui conflict de natura constitutionala ar trebui sa fie vizat implicit faptul ca CSM a fost in imposibilitatea de a da aviz pe OUG de modificare a codurilor penale, intrucat Guvernul a adoptat deja ordonanta.Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a spus ca in sesizarea CCR trebuie sa se arate ca Executivul trebuie sa aiba in vedere principiile constitutionale atunci cand legifereaza si sa fie constient de faptul ca nu poate depasi acest cadru legal, iar Curtea Constitutionala sa se pronunte si asupra consecintelor actului normativ.Andrea Chis a intervenit si a spus ca ar trebui ca membrii CSM sa voteze public in cazul sesizarii CCR, act care ar insemna si o exprimare publica a sustinerii initiativei presedintelui CSM.Propunerea a fost acceptata, iar membrii Consiliului Superior al Magistraturii au votat, in unanimitate, la vedere, sesizarea CCR cu un conflict de natura constitutionala intre puterea judecatoreasca si cea executiva, in cazul OUG de modificare a codurilor penale adoptate marti noapte de Guvern, fara avizul CSM.