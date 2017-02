Kovesi: E o ordonanta cu dedicatie; fiecare zi incepand de azi-noapte e un risc pentru sistemul de justitie. Riscam sa pierdem 1 miliard de euro in dosarele aflate pe rol

Kovesi a dat exemplu de impact privind efectele OUG: "Daca un manager de spital are un buget pentru medicamente de 3 milioane de lei, el il poate defalca in pachete de sub 200.000 de lei si poate da contractele oricui la preturi subevaluate, fara a mai putea fi cercetati pentru abuz in serviciu".In ce priveste numarul dosarelor ce ar fi afectate, Kovesi a spus ca in acest moment DNA instrumenteaza 2151 de dosare pe abuz in serviciu. Ea a mai spus ca in ultimii trei ani, DNA a trimis in judecata pe abuz in serviciu peste 1170 persoane fizice si 30 persoane juridice, prejudiciile fiind stabilite la peste 1 miliard de euro. "Daca va trebui sa renuntam la aceste dosare, suma nu va mai putea fi recuperata", a spus Kovesi.