Procurorul sef anti-mafia despre efectul devastator al ordonantei de urgenta: Denuntul nu ar mai putea fi folosit in dosarele de teroriosm si trafic de droguri

Mai exact, este vorba despre eliminarea posibilitatii denuntarii unei infractiuni dupa 6 luni de la comiterea ei."-DIICOT este afectat foarte tare de denunt, mult mai tere decat celelalte Parchete pentru ca in dosarele de competenta DIICOT-ului si aici ma refer in special la dosarele de trafic de droguri si la dosarele de mare violenta, denuntul este un element foarte important pentru noi.-Dar in dosarele de terorism?-Da, denuntul nu ar putea fi folosit.