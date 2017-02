Presedinta Inaltei Curti: Cred ca noi, ca popor, avem o problema cu valorile morale. Ar trebui sa ne gandim foarte serios spre ce vrem sa ne indreptam

"Cred ca noi, ca popor, avem o problema cu valorile morale si cred ca ar trebui sa ne gandim foarte serios spre ceea ce vrem sa ne indreptam", a spus Cristina Tarcea, la intrarea in sediul CSM.Ea a precizat ca va face o statistica a dosarelor aflate pe rolul ICCJ care vor fi afectate de actul normativ adoptat de Guvern."Trebuie sa vad cu atentie care este noua forma a ordonantei, cand am sa ma intorc la Curte am sa incerc sa fac o statistica a dosarelor aflate pe rol, a obiectului lor si, in functie de asta, vom stabili si impactul", a aratat Cristina Tarcea.Totodata, ea este de parere ca pentru Guvern nu a contat niciodata punctul de vedere al CSM."A fost trimisa CSM o solicitare prin care se cerea avizul, dar fara a se mentiona ca va avea loc o sedinta de Guvern aseara sau in dimineata asta. (...) N-a contat niciodata punctul de vedere al Consiliului Superior al Magistraturii, lucru care cred ca ar trebui sa se schimbe, pentru ca, daca se doreste o consultare reala, in primul rand, un punct de vedere avizat nu-l pot da decat specialistii", a mai spus Tarcea.