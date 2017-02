LIVE VIDEO TEXT Protestele din fata guvernului continua si miercuri / Peste 2.000 de oameni, constant in Piata Victoriei: Zi de zi aici vom fi!

În piața mulțimea rămâne constanta. Se striga: "Ieșiti din casa dacă va pasa", "Refuz acest abuz" si "In democrație hoții stau la puscarie". Mașinile care trec claxonează. Lumea cere demisia lui Iordache si striga împotriva lui Ciorbea. Multi oameni în mulțime în costume, la palton si tinere in tinuta "office". Multi au ieșit în pauza de prânz de la clădirile de birouri. Gama de vârste e variata.Intr-o parte a pietii un tanar împarte dintr-o cutie pahare cu ceai cald și cafea. În altă parte cineva da covrigi prin mulțime. Mai devreme un grup de tineri care au ieșit în pauza de la serviciu a intrat în piața cu multe pungi de la un supermarket, cu sticle de apa, suc, covrigei si biscuiți. Intr-un alt colt cineva a venit cu un termos mare și împarte pahare de cafea.Numărul de.oameni ramane constant în piața, în jur de 2000-2.500 de oameni. Multi pleacă, alti vin. Se scandează constant împotriva guvernului, în timp ce multe goarne, fluiere si o toba tin tonul. Multe din mașinile care trec claxonează, unele fluturând steaguri în geamSunt mișcări de oameni constante în Piața. Grupuri pleacă, în timp ce alții abia vin. Se striga "Nu plecam!. Cei care pleacă spun ca se întorc diseară. Cei care intra în piața sunt întâmpinat cu aplauze.Acum sunt aproximativ 2.500 de protestatari in fata cladirii Executivului. Se scandeaza: "Cine sunteți voi, de treceti peste noi / Refuz, refuz, refuz acest abuz / În pauză de cafea, veniti putin încoa'"Numarul manifestantilor a ajuns la aproape 2000. Se scandeaza: "Sa va fie frica / Poporul se ridica"Potrivit reporterului HotNews, in fata guvernului sunt circa 1.500 de persoane.Protestatatrii striga: "Rusine", "Nu scapati", "Noaptea ca hoții", "Ordonante dedicate, cu urgente inventate", "Gașcă ordinară, ieși puțin afară", "Jos Guvernul", "Anticipate".Lumea continua sa soseasca in piata, unii au venit direct de la serviciu în timpul unor pauze.Pe Facebook exista invitatii pentru proteste in fata sediului Guvernului atat pentru miercuri dimineata cat si pentru seara.