Procurorul general despre ordonanta privind codul penal: Derapajul de neconstitutionalitate este vadit / Autoritatea judecatoreasca trebuie sa arate ca are substanta, ca nu este cantitate neglijabila

"Am fost pusi in fata faptului implinit", a spus Lazar inaintea sedintei plenului Consiliului Superior al Magistraturi, convocat tocmai pentru a-si da avizul asupra proiectului.El a declarat ca "autoritatea judecatoareasca este cea care trebuie sa arate acum ca are substanta si nu poate fi tratata drept cantitate neglijabila”.Procurorul general a subliniat ca atunci cand Romania a intrat in UE, tocmai cu acest pachet a intrat, si cu aceste instrumente legale eficiente care sunt acum eliminate