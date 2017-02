Iohannis, la sedinta CSM pentru a discuta ordonanta de marti noapte: Este inadmisibil, un scandal, o bataie de joc / Presedintele a propus sesizarea CCR privind un conflict constitutional intre puterea judecatoreasca si cea executiva

In sedinta Consiliului se dezbate daca sesizarea CCR sa fie facuta doar de CSM sau in tandem cu presedintele Romanie

-Trebuie sa hotaram impreuna cum putem continua. Singura cale pe care nu o accept este sa nu facem nimic. Este o ofensa adusa justitiei.-Dvs raspundeti de independenta justiei. Eu cred ca a fost incalcata in mod grav.-Parerea mea este ca trebuie luata atitudine nu doar declarativ, ci si institutional.-Imi imginez ca primul pas institutional este sesizarea CCR, este un conflict intre sistemul de justitie si guvern. Acest lucru vi-l propun dar nu-l impun.Ce a declarat Iohannis inainte de sedinta: Este inadmisibl, un scandal, o bataie de joc, cum vreti dumneavoastra. Nu se poate ca guvernul sa adopte noaptrea, fara avizul CSM, fara sa fie pe ordinea pe zi o chestiune atat de sensibila. Aceasta chestiune nu este pur si simplu tolerabilaPresedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Mariana Ghena, a declarat ca adoptarea OUG privind codurile penale este un demers ''periculos , nedemocratic si lipsit de o minima aparenta de respect fata de principiile transparentei decizionale, consultarii si dezbaterii", ce creeaza "un real potential de instabilitate sociala", potrivit Agerpres.CSM a trimis un comunicat de presa in care arata ca adoptarea ordonantei prin care sunt modificate codurile penale s-a facut cu "nesocotirea grava" a legii, intrucat Consiliul nu l-a avizat.CSM precizeaza ca a primit proiectele marti la ora 17.00 si ca la sedinta de miercuri dimineata a fost invitat ministrul Iordache, "tocmai pentru analizarea si dezbaterea solicitarii de avizare"Presedintele Klaus Iohannis a reactionat marti seara, pe Facebook, dupa ce Guvernul a adoptat actele normative privind gratierea si modificarea Codului Penal."Astazi este o zi de doliu pentru statul de drept, care a primit o lovitura puternica de la adversarii justitiei, dreptatii si luptei impotriva coruptiei", a scris sefului statului.Miercurea trecuta, Consiliul Superior al Magistratilor a avizat negativ, in plen, cele doua proiecte de ordonanta de urgenta pentru amnistie si gratiere si pentru modificarea Codului Pena. Avizul CSM este consultativ.vom reveni cu amanunte