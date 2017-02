 Ce scrie presa internationala despre ordonante si despre protestele de marti noapte

Noul guvern de stanga din Romania a dezincriminat marti seara o serie de infractiuni, inclusiv abuzul in serviciu, aceasta fiind cel mai mare pas inapoi in privinta reformelor anticoruptie de cand tara a aderat la Uniunea Europeana, noteaza Reuters Yahoo News preia stirea AFP care scrie ca mii de romani au iesit in strada dupa ce guvernul a emis o controversata ordonanta de urgenta ce reduce pedepsele pentru coruptie, o decizie ce va permite mai multor politicieni sa scape de acuzatiile penale. Protestatatarii s-au adunat spontan in fata sediului guvernului, scandand “hotii” si au cerut demisia guvernului social-democrat in functie de mai putin de o luna.“Proteste erup in conditiile in care o decizie din Romania ameninta campania anti-coruptie”, titreaza Financial Times , notand ca “ordonanta de dezincirmineaza abuzul in serviciu este atacata ca o lovitura grava la adresa domniei legii”.“Hotii! Hotii”, isi incepe articolul pe aceasta tema AlJazeera , scriind ca asta au strigat protestatarii in Romania, unde zeci de mii de oameni au manifestat in tara impotriva ordonantelor guvernului.Guvernul roman a adoptat o ordonanta de urgenta marti seara prin care dezincrimineaza abuzul in seviciu, dand o lovitura luptei contra coruptiei care se duce de ani de zile in aceasta tara din estul Europei, scrie Associated Press, preluata de mai multe publicatii internationala, printre care si ABC News “Romania dezincrimineaza abuzul in serviciu in mijlocul unor proteste in masa”, titreaza si Deutsche Welle , care preia si declaratiile lui Iohannis si Kovesi impotriva ordonantei.Romanii au coborat pe strazile din marile orase pentru a protesta fata de decizia surprinzatoare a guvernului de a zdrobi anchetele privind oficiali cercetati pentru coruptie si de a incerca anularea condamnarilor pentru altii, a scris si Bloomberg