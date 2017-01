Mai sunt 10 zile: sclavi sau cetateni ?

​Op-ed

Se vor scrie multe despre gasca de talhari care ne-a patruns in miez de noapte in casa numita Monitorul Oficial, pe cand noi ne pregateam de culcare, sa ne ducem a doua zi la munca din care isi trag taxele si impozitele convenite legal intr-un stat democratic. Nu despre ei vreau sa vorbesc, desi gesturile lor trebuie documentate temeinic pentru generatiile care vin, ci despre noi si despre acest Februarie 2017 in care se va sti foarte clar, pentru decenii, in ce fel de Romanie se va trai. Exista clipe in istoria unei tari in care se despart apele si in care o colectivitate isi ia viata in maini sau decide sa traiasca taras-grapis cu faramiturile aruncate de la masa sefului de trib:Care e rostul unui trai intr-un simulacru de stat in care jocurile sunt trucate si unul dintre cei 3 piloni ai democratiei (cel judecatoresc) a fost dinamitat? La ce bun ?Cate zile pe an te duci la munca platind taxe si impozite transformate ulterior in contracte umflate pentru clientela de partid? (vreo 30 de miliarde in bugetul adoptat la pachet cu OUG)Ce raspunzi la insulta Occidentalilor cum ca romanii sunt neam de hoti?Ce argumente le aduci copiilor si prietenilor tai care pleaca din Romania satui de mizeria (in primul rand etica!) in care ne zbatem?Ce simti pentru parintii tai care stau si se otravesc la televizor murind mai apoi in spitalele mizere din Romania? (vorbesc din proprie experienta)Cum ii educi pe cei mici in cocina plina de agramati si trisori pe post de elite politice si mediatice? Pur si simplu, cum ii ajuti sa distinga binele de rau?Cum te poti trezi dimineata cand Marti noaptea ai fost debransat de la speranta ?Ne-au transformat pe toti in experti in drept si stim ca mai exista 2 solutii tehnice si una cetateneasca de stopare a OUG: Avocatul Poporului, CSM si Strada. Va propun sa uitati repede de primele doua.Mai sunt 10 zile.10 zile in care decidem daca suntem sclavi sau cetateni.