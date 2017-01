Ciolos: Deciziile guvernului Grindeanu arata un dispret ingrozitor la adresa tuturor cetatenilor corecti si cinstiti

"Deciziile guvernului Grindeanu, cu sprijinul majoritatii PSD-ALDE, referitoare la modificarea Codului penal in folosul unor oameni politici cercetati pentru coruptie, arata un dispret ingrozitor la adresa tuturor cetatenilor corecti si cinstiti din Romania. Ce s-a petrecut in aceasta seara este o sfidare incalificabila la adresa justitiei si a statului de drept, care duce Romania inapoi in timpuri pe care le credeam apuse", a scris Dacian Ciolos pe Facebook.Ciolos afirma ca legitimitatea conferita de votul dat in alegeri nu confera dreptul Guvernului sa aiba un comportament discretionar fata de cetateni."Costul pe care-l va plati Romania si pe care-l vom plati fiecare dintre noi este incalculabil. Legitimitatea votului nu da dreptul niciunui Guvern sa se poarte discretionar cu romanii, sa legifereze pe ascuns chestiuni atat de sensibile cum sunt cele care privesc justitia", a mai afirmat fostul premier.Guvernul a adoptat, marti seara, proiectul de lege privind gratierea unor pedepse, a anuntat, la finalul sedintei Cabinetului, ministrul Justitiei, Florin Iordache. In acelasi timp, Guvernul a adoptat prin Ordonanta de Urgenta, modificarea codurilor penale.