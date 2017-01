Sefa CSM despre OUG:Consider periculos si nedemocratic acest demers lipsit de respect fata de transparenta decizionala

Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Mariana Ghena, a declarat, pentru AGERPRES , ca adoptarea OUG privind codurile penale este un demers ''periculos, nedemocratic si lipsit de o minima aparenta de respect fata de principiile transparentei decizionale, consultarii si dezbaterii", ce creeaza "un real potential de instabilitate sociala".Sefa CSM isi exprima ferm indignarea fata de modalitatea prin care Ministerul Justitiei "a inteles sa se raporteze la procedurile prevazute de lege" in promovarea celor doua proiecte de acte normative, inaintate Parlamentului spre aprobare in procedura de urgenta, precum si in adoptarea Ordonantei de urgenta pentru modificarea Codului penal si a Codului de procedura penala."Apreciez ca nepermisa nu numai sfidarea legii de catre Executiv, cat mai ales atitudinea evidenta de desconsiderare a celorlalte institutii implicate in procedura avizarii prealabile a proiectelor de lege, facand astfel inutil orice efort de mentinere a echilibrului intre puterile statului. Consider periculos si nedemocratic acest demers lipsit de o minima aparenta, macar, de respect fata de principiile transparentei decizionale, consultarii si dezbaterii, ce creeaza un real potential de instabilitate sociala. Maniera in care Ministerul Justitiei a gestionat intregul demers nu poate fi justificata, in niciun fel, prin invocarea caracterului urgent al masurilor vizate, si chiar asa fiind, urgenta nu presupune impunerea prin forta a unui veritabil asediu asupra Justitiei", a afirmat judecatoarea Mariana Ghena.Presedintele Consiliului a atras atentia asupra "riscurilor serioase" la care este expus statul de drept prin continuarea acestor politici si a solicitat celor responsabili reasezarea echilibrata a procedurilor in perimetrul institutional si democratic.Totodata, Consiliul Superior al Magistraturii a transmis un comunicat de presa, in care subliniaza ca adoptarea proiectului de ordonanta de urgenta a Guvernului pentru modificarea si completarea Codurilor penale reprezinta o ''nesocotire grava'' a dispozitiilor legale in materia avizarii si a punctului de vedere pe care Plenul CSM avea abilitarea legala de a-l exprima."Consiliul Superior al Magistraturii precizeaza ca solicitarea Ministerului Justitiei, transmisa Consiliului la data de 31 ianuarie 2017, in jurul orelor 17.00, de avizare a Proiectului de ordonanta de urgenta a Guvernului pentru modificarea si completarea Codului penal si a Codului de procedura penala, nu reprezinta o intentie reala in obtinerea avizului prevazut de lege. Anterior sedintei Guvernului din seara zilei de 31.01.2017, ministrul justitiei fost personal instiintat si invitat sa participe, in calitate de membru de drept al CSM, la sedinta Plenului convocata de urgenta pentru data de 01.02.2017, ora 9.00, tocmai pentru analizarea si dezbaterea solicitarii de avizare", se arata in comunicatul CSM.Executivul a adoptat, in sedinta de marti, o ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Codului penal si a Codului de procedura penala. De asemenea, Guvernul a adoptat un proiect de lege privind gratierea unor pedepse si a unor masuri educative privative de libertate