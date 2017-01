Judecatorul Cristi Danilet: Exista doua solutii pentru oprirea efectelor ordonantei de urgenta care dezincrimineaza abuzul in serviciu

"Modificarile aduse la Codul de procedura penala au si intrat in vigoare noaptea asta, odata cu publicarea OUG. Cele privind modificarea Codului Penal prin OUG (dezincriminarea abuzului si a neglijentei) vor intra in vigoare in termen de 10 zile de la publicare. Astfel ca CCR are timp suficient sa se pronunte daca: Avocatul Poporului ataca OUG cum ca nu exista urgenta sau daca presedintele CSM sesizeaza conflictul constitutional intre autoritatile statului", a scris Danilet pe Facebook.Avand in vedere ca titularul postului de Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, a demonstrat in ultimii ani ca a jucat de partea penalilor, probabilitatea ca el sa atace la CCR ordonanta in interiorul celor 10 zile e infima. In aceste conditii, solutia cea mai probabila este ca CSM sa sesizeze conflictul constitutional.CSM are convocata in aceasta dimineata o sedinta de plen.In plus, mai exista si posibilitatea ca guvernul sa abroge aceasta ordonanta in interiorul termenului de 10 zile. Dar si aceasta posibilitate este infima.