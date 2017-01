Atentionari in privinta unei decizii care ar putea submina lupta anticoruptie din tara/ Ce scrie AFP despre protestele spontane din aceasta noapte

AFP scrie despre adoptarea unei "relaxari contestate a codului penal, care ar putea sa le permita mai multor oameni politici sa scape de urmaririle penale si a impins din nou romanii sa protesteze" si subliniaza faptul ca pe agenda Guvernului de marti nu se aflau si proiectele adoptate."Este o zi de doliu pentru statul de drept", a spus Klaus Iohannis.Mii de persoane s-au strans in fata sediului Guvernului din Bucuresti si au strigat "hotii" si "demisia". Manifestatii au avut loc si in Cluj, Iasi si Timisoara, precum si in alte orase din tara.In incheiere, AFP mentioneaza ca "Bruxelles-ul, care monitorizeaza indeaproape reforma justitiei din tara, a avertizat in ultimul sau raport, de saptamana trecuta, in legatura cu orice demers vizand sa slabeasca lupta impotriva coruptiei".