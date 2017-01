Pozitia CSM fata de adoptarea OUG coduri penale: O nesocotire grava a dispozitiilor legale in materia avizarii

Avand in vedere adoptarea, in sedinta Guvernului din seara zilei de 31.01.2017, a Proiectului de ordonanta de urgenta a Guvernului pentru modificarea si completarea Codului penal si a Codului de procedura penala, anterior consultarii corpului profesional si avizarii de catre Consiliul Superior al Magistraturii, confom dispozitiilor art.38 alin. (3) din Legea nr.317/2004, Consiliul Superior al MagistraturiiApreciaza ca: solicitarea Ministerului Justitiei, transmisa Consiliului la data de 31.01.2017, in jurul orelor 17.00, de avizare a Proiectului de ordonanta de urgenta a Guvernului pentru modificarea si completarea Codului penal si a Codului de procedura penala, nu reprezinta o intentie reala in obtinerea avizului prevazut de lege.Anterior sedintei Guvernului din seara zilei de 31.01.2017, ministrul justitiei fost personal instiintat si invitat sa participe, in calitate de membru de drept al CSM, la sedinta Plenului convocata de urgenta pentru data de 01.02.2017, ora 9.00, tocmai pentru analizarea si dezbaterea solicitarii de avizare.Consiliul Superior al Magistraturii considera ca adoptarea proiectului in conditiile mentionate reprezinta o nesocotire grava a dispozitiilor legale in materia avizarii si a punctului de vedere pe care Plenul CSM avea abilitarea legala de a-l exprima.