Reuters: Guvernul roman a adoptat ordonantele de urgenta privind modificarea Codului penal

Noul Guvern de stanga din Romania a adoptat, marti seara, ordonantele de urgenta privind modificarea Codului penal, carere scapa zeci de penali de dosare.Drept urmare, mai mult de 10.000 de oameni s-au adunat in fata sediului Guvernului din Bucuresti - capitala tarii - la temperaturi scazute. Pe langa acestia, alte mii de persoane au iesit pe strazi in semn de protest in mai multe orase din Romania.Protestatarii din Bucuresti au strugat "Hotii!" si "Tradatorii!". Mai mult, acestia au cerut demisia Guvernului.Partidul Social Democrat (PSD) a preluat puterea in decembrie, promitand salarii si pensii mai mari. Planurile PSD-ului de a "usura" normele anti-coruptie au fost facute publice la inceputul acestei luni, declansand cele mai mari proteste de la caderea comunismului, in 1989.Cabinetul prim-ministrului Sorin Grindeanu a atras critici din partea presedintelui Klaus Iohannis."Astazi este o zi de doliu pentru statul de drept", a spus Klaus Iohannis, in urma adoptarii ordonantelor de urgenta.