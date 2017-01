FOTO Ordonanta de Urgenta a fost publicata in Monitorul Oficial/ PSD face istorie: Publicare in timp record/ Cum mai poate fi blocata ordonanta

Ordonanta de Urgenta care modifica Codul penal in sensul dezincriminarii abuzului in serviciu a fost publicata in Monitorul Oficial. Guvernul PSD a intrat in istoria "democratiei" romanesti cu o ordonanta publicata in miez de noapte la doar cateva ore dupa aprobare.Potrivit textului OUG, modificarile la Codul Penal pentru dezincriminarea mascata a abuzului in serviciu intra in vigoare la 10 zilei dupa publicarea in Monitorul Oficial.Stabilirea cu exactitate a datei la care intra in vigoare OUG este importanta deoarece efectele curg abia dupa intrarea efectiva in vigoare.