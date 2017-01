Washington Post scrie despre protestele spontane ce au izbucnit in Bucuresti si in alte orase din tara

Guvernul Romaniei a adoptat, marti, ambele ordonante de urgenta privind modificarea Codului penal, carere scapa zeci de penali de dosare. A fost adoptat si proiectul de lege privind gratierea care urmeaza sa fie trimis in Parlament spre dezbatere si aprobare, noteaza Washington Post. Ministrul Justitiei, Florin Iordache, a declarat ca masura va dezincrimina cazurile de abateri in care prejudiciul financiar este evaluat la peste 200.000 de lei.Zeci de mii de romani au protestat impotriva OUG in ultimele saptamani.Dupa anuntul facut de ministrul Justitiei, protestatarii s-au adunat in fata principalelor birouri guvernamentale, numind Partidului Social Democrat (PSD) "ciuma rosie"."Aceasta masura va face lupta anti-coruptie irelevanta", a declarat procurorul sef anti-coruptie, Laura Codrunta Kovesi pentru Associated Press.Anterior, agentia anticoruptie a declarat ca masura ar "incuraja comportamentul abuziv al lucratorilor publici, lipsa de onestitate si de imoralitate".Aproximativ o treime din urmaririle penale ale agentiei sunt legate de abuz in serviciu. Iordache a negat ca ca propunerea a fost conceputa pentru a fi benefica politicienilor.