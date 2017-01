Augustin Lazar: OUG privind codurile penale este o ofensa adusa autoritatii judecatoresti; trebuie atacata la CCR

"Ca membru al Consiliului Suprem al Magistraturii, va pot spune ca ordonanta de urgenta este o ofensa adusa autoritatii judecatoresti, fiind discretionara, vadit neconstitutionala si trebuie atacata urgent la Curtea Constitutionala. Despre consecintele ei grave am avertizat in comunicatul de ieri al Ministerului Public", a declarat Lazar intr-un punct de vedere remis News.ro."Ministerul Public avertizeaza asupra faptului ca este imperios necesar sa se realizeze punerea in acord a prevederilor Codului penal si a Codului de procedura penala cu dispozitiile cuprinse in deciziile Curtii Constitutionale a Romaniei, insa, in actuala redactare, proiectul de modificare a celor doua coduri depaseste limitele stabilite de catre instanta de contencios constitutional", se arata in comunicatul dat publicitatii, ieri, de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat, marti seara , pentru News.ro, ca proiectul de Ordonanta de Urgenta pentru modificarea codurilor penale adoptat de Guvernul Grindeanu va afecta grav lupta anticoruptie, urmarindu-se ca toti functionarii publici de rang inalt sa fie scapati de raspundere penala pentru abuz in serviciu.Laura Coduta Kovesi a spus ca nu stie exact ce forma a OUG a fost adoptata de Guvern marti seara, dar prin prevederile din varianta primita inaintea sedintei Cabinetelui va fi afectata grav lupta anticoruptie."Prin acest proiect se urmareste ca toti functionarii publici de rang inalt sa fie scapati de raspundere penala pentru abuz in serviciu si favorizarea infractorului. Acest proiect va afecta grav lupta anticoruptie. Sa vedem ce au adoptat. Noua ne-au trimis un proiect si acum scriam un punct de vedere pentru ca aveam termen pana maine (miercuri-n.r.) la ora 9.00. Asteptam sa vedem forma adoptata azi", a declarat, marti seara, pentru News.ro, procurorul sef al DNA.Guvernul a adoptat, marti seara, prin Ordonanta de Urgenta, modificarea codurilor penale. De asemenea, a fost adoptat si un proiect de lege privind gratierea unor fapte.