Mii de oameni au iesit pana acum in strada in Cluj (5000), Timisoara (1500), Sibiu (2000), Brasov (1500), Iasi (500), Ploiesti (50) si Constanta (100) dupa anuntul ministrului Justitiei ca s-au adoptat OUG privind abuzul in serviciu si modificarea Codului penal.Peste 50 de persoane au iesit in strada si la Ploiesti. Un fost candidat independent la primaria Ploiesti, Marius Fenichiu, indeamna ploiestenii sa iasa in strada.