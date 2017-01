UPDATE Ziaristii care au participat la conferinta de presa de la Guvern sunt prinsi in sediul care a fost securizat

Jurnalistii care au participat la conferinta de presa de dupa sedinta de Guvern si care nu au reusit sa plece imediat dupa finalizarea ei sunt prinsi in sediu, care a fost inchis si securizat suplimentar din cauza protestelor care se desfasoara in Piata Victoriei si se cauta solutii pentru a fi scosi in siguranta.Sebastian Zachmann, jurnalist Adevarul, relateaza ca cei dinauntru incearca sa le arate protestatarilor legitimatiile de presa."Nu mai putem iesi afara, dar se cauta solutii sa fim scosi in siguranta. Pana atunci, noi, jurnalistii semi-captivi, ne uitam pe geam cum vin oamenii strigand spre Guvern. E amuzant ca toti cei care trec si ne vad la ferestre ne arata pumnul sau altceva (stiti voi ce), crezand ca suntem parte din acest trup penal, iar noi le aratam legitimatiile de presa" scrie el pe Facebook.Angajatii SPP au securizat intrarile in Guvern si nimeni nu are voie sa intre dar nici sa iasa, relateaza si News.ro.Dupa anuntul privind adoptarea OUG de modificare a Codurilor penale si dupa ce oamenii au venit in fata Guvernului pentru a protesta, angajatii SPP au primit ordin sa nu lase pe nimeni sa mai intre sau sa iasa din Palatul Victoria.Premierul si ministrii au plecat din Palatul Victoria imediat dupa sedinta de Guvern."Se poate iesi prin starda Paris, dar numai solutii individuale. Riscati?" a intrebat cineva de la SPP.00.00 "Oamenii din strada, dupa ce se dumiresc ca suntem de la presa, ne spun sa iesim si noi in strada. Noi le spunem ca suntem blocati aici deocamdfata. iar ei spun: hai ca venim acum sa va scoatem" a mai spus el pentru HotNews.ro.