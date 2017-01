Klaus Iohannis: Astazi este o zi de doliu pentru statul de drept. Ma voi bate pana in ultima zi a mandatului meu pentru a face din Romania o tara eliberata de coruptie!

In mesajul sau, Iohannis atrage atentia ca, "in decembrie, oamenii s-au dus la vot cu speranta unui trai mai bun, nu pentru o legislatie slabita in domeniul anticoruptiei". "Votul nu reprezinta un cec in alb care permite unei majoritati sa poata face orice", mai afirma el."De astazi, misiunea mea este sa restabilesc statul de drept. Voi face tot ce imi sta in putinta pentru a face din Romania o tara eliberata de coruptie! Ma voi bate pana in ultima zi a mandatului meu pentru acest lucru!", promite seful statului.Dragi români,Astăzi este o zi de doliu pentru statul de drept. Statul de drept, care a primit o lovitură puternică de la adversarii justiției, dreptății și luptei împotriva corupției.Guvernul PSD și ALDE a ignorat visul și năzuințele a milioane de români liberi care vor să trăiască într-o țară eliberată de corupție.Astăzi, Guvernul PSD și ALDE a anulat munca a zeci de mii de oameni onești și curajoși din Justiția română care au dovedit în ultimii ani că nimeni și nimic nu este mai presus de lege.Guvernul PSD și ALDE a anulat eforturile făcute de milioane de români de a face din România o țară respectată în Europa!De astăzi, recuperarea prejudiciilor devine foarte dificilă.Rezultatul votului din decembrie a dus la formarea unei majorități, care a alcătuit un guvern legitim. Dar votul nu reprezintă un cec în alb care permite unei majorități să poată face orice, de la adoptarea măsurilor populiste care riscă să pună sub semnul întrebării stabilitatea economică în următorii ani, până la călcarea efectivă în picioare a justiției și a statului de drept.În decembrie, oamenii s-au dus la vot cu speranța unui trai mai bun, nu pentru o legislație slăbită în domeniul anticorupției.Miza adevărată este cum vrem să arate viitorul unei României în care oamenii să-și dorească să trăiască, nu al unei Românii din care să-și dorească din nou să plece.Sfidarea PSD la adresa poporului este deplină. Uită însă un lucru esențial. Valorile pe care se construiește un stat democratic, un stat de drept veritabil, nu aparțin unei majorități sau minorități de conjunctură, ci ne aparțin nouă, tuturor românilor.De astăzi, misiunea mea este să restabilesc statul de drept. Voi face tot ce îmi stă în putință pentru a face din România o țară eliberată de corupție! Mă voi bate până în ultima zi a mandatului meu pentru acest lucru!