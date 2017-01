LIVE TEXT / VIDEO Protest spontan in Piata Victoriei, in miez de noapte: Circa 15.000 de oameni au iesit in strada. Situatia este foarte tensionata. Jandarmii au dat cu gaze lacrimogene la intrarea din strada Paris

Multimea ajunge din gardul Guvernului pana la trotuarul de la Antipa si parcarea din Victoriei.

"Ne-am saturat

---------Numarul manifestantilor a ajuns la 15.000. Multa lume se misca pe lateral. Se huiduie si multi alearga. Se striga "Iesi afara, javra ordinara".Jandarmii au dat cu gaze lacrimogene la intrarea de pe strada Paris dupa ce un grup de protestatari a incercat sa forteze intrarea in curtea guvernului.Noi estimari. Numarul manifestantilor din Piata Victoriei a urcat la circa 12.000.Se striga "Liviu Dragnea iti dorim, iti dorim tot anul, sa te duci la puscarie cu Sorin Grindeanu". Grupuri de manifetsanti se misca catre zona laterala a cladirii Guvernului. Se striga: "Fara violenta" si "Nu plecam".Protestele nu sunt violente.Asa arata Piata Victoriei la miezul noptii(foto: Dan Mihai Balanescu Este lume la toate portile. Accesul la cladire e blocat. Jandarmii sunt aproape inexistenti.Numarul manifestantii a ajuns la circa 10.000, estimeaza reporterii HotNews.ro aflati la fata locului. Manifestantii au blocat toate caile de iesire din Palatul Victoria, sediul Guvernului. Continua sa vina oameni de pe Bulevardul Ana Ipatescu si Stefan cel Mare.In Piata Victoriei se afla la aceasta ora peste 8.000 de oameni si continua sa vina.Se striga "Hotii", "Nu plecam", "Tradatorii". Coruri de huiduieli si fluieraturi. Oamenii inca vin.Peste 6.000 de persoane in piata si continua sa vina. Echipaje de la firme de deszapezire au inchis Calea Victorie si se curata zapada. Situatia este in continuare tensionata. Vin grupuri de oameni de pe Bulevardul Lascar Catargiu.In piata se afla peste 5000 de oameni. Se striga "Hotii" si "Jos guvernul". Lumea inca vine.Manifestantii trag de poarta de acces din gardul Guvernului si arunca cu zapada in jandarni. Sunt foarte multi jandarmi in zona dinspre poarta. Situatia este foarte tensionata. Manifestantii sunt masati la poarta. Se striga "Jos PSD" si "Nu scapati".Cativa protestatari au incercat sa rupa cordonul de jandarmi, dar au fost opriti de jandarmi si de alti protestatari. Tensiunea creste enorm, distanta intre protestatari si jandarmi e de citiva centimetri. Oamenii sint extraordinar de furiosi. Lumea continua sa vina.Numarul manifestantilor a ajuns la circa 3000. Se striga "Noaptea, ca hotii". Se poate observa o prezenta minima a jandarmilor. In schimb sunt foarte multi politisti, mai mult pe strazi.Se striga "Iesi afara, javra ordinara!", "Demisia!", "Singura solutie, inca o revolutie" Sunt 300 si la Iasi. "Refuz, refuz, acest abuz".In piata se afla circa 2000 pe persoane. Traficul in Victoriei e blocat complet, la fel si pe lascar Catargiu, Kiseleff si Aviatorilor. Vin grupuri si grupuri.Se scandeaza "Scirbelor, iesiti afara".In Piata Victoriei se afla circa 1.500 de oameni. Circulatia este blocata in fata Guvernului. Continua sa vina oameni in numar mare. la fala locului este detasat un dispozitiv mare de politie. Lumea foarte nervoasa.In Piata Victoriei se afla peste 1.000 de oameni. Se scandeaza", "Rusine sa va fie", "La racoare, mizerii ordinare".O parte din cei prezenti s-a repezit la poarta laterala a gardului Guvernului. Au strigat "Tradatorii", "Demisia" si "Iesi afara, javra ordinara!". La ora actuala la fata locului se afla circa 1000 de persoane si oamenii continua sa vina. Lumea la Victoriei esta pana in trotuarul guvernului.