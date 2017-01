Breaking News Guvernul a adoptat OUG de modificare a Codului penal care il scapa pe Dragnea si zeci de politicieni de dosare/ A fost aprobat si proiectul privind gratierea

Intrebat de ce aceste proiecte s-au discutat la aceasta ora, Iordache a raspuns ca acum a fost sedinta de guvern si ca era pe odinea de zi. reporterul ii aminteste ca nu este adevarat, ca nu erau pe ordinea de zi.

Iordache raspunde agresiv ca numai guvernul isi stabileste prioritatile

Refuza sa raspunda la intrebarile directe care intreaba daca Dragnea este favorizat si alti penali

Reamintim ca HotNews.ro a anuntat in cursul zilei de astazi ca guvernul va adopta miercuri modificarile la Codul penal prin OUG, urmand ca proiectul de lege privind gratierea sa fie trimis la Parlament pentru dezbatere si aprobare.

HotNews.ro a scris pe data de 18 ianuarie ca liderul PSD, Liviu Dragnea, se numara printre marii beneficiari ai ambelor proiecte de ordonanta de urgenta. I se aplica atat gratierea, cat si dezincriminarea partiala a abuzului in serviciu. Proiectul de gratiere prevede ca se gratiaza in intregime pedepsele cu inchisoarea de pana la cinci ani inclusiv, indiferent de modalitatea de executare.

Guvernul a adoptat in aceasta seara ambele ordonate de urgenta privind modificarea Coduluii penal care il scapa pe Dragnea si pe alte zeci de penali de dosare. A fost adoptat si proiectul de lege privind gratierea care urmeaza sa fie trimis in Parlament "spre dezbatere si aprobare urgenta. Referitor laeliminata conditia punerii in miscare la plangerea prealabila.S-a eliminat punerea in miscare la plangerea prealabila. Cuantumul a ramas in valoare la 200 de mii de lei. Nu va fi nimeni sanctionat sub aceasta suma, dar prejudiciul se va recupera in civilA doua masura aprobata vizeaza regimul de executare al pedepselor.Se vor construi trei penitenciare noi.Al treilea proiect aprobat vizeaza modificarea OUG pentru articolul 296 penal si articolul 135 Cod de procedura penala.

Cine sunt politicienii care pot scapa de dosare:

Liviu Dragnea. DNA l-a acuzat in iulie 2016 pe fostul presedinte al CJ Teleorman de instigare la abuz in serviciu si de instigare la fals intelectual in dosarul in care este trimis in judecata alaturi de fosta sotie, Bomonica Prodana. Detalii in comunicatul DNA



Gabriel Oprea. In mai 2016, procurorii anticoruptie l-au acuzat pe fostul ministru de Interne de savarsirea infractiunii de abuz in serviciu in dosarul fondurilor operative de la serviciului de informatii al Ministerului de Interne (DIPI). Detalii in comunicatul DNA.





Dumitrean Nicoleta Crinuţa, Diacomatu Sergiu Ionuţ, Teodorescu Cătălin Florin, Baciu Remus Virgil, Bica Alina Mihaela, Vasilescu Oana, Bogdan Dragoş George și Alexandru Lăcrămioara, în calitate de membri ai Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, sub acuzatia de abuz in serviciu. Detalii in



Aristotel Cancescu. Fostul presedinte al Consiliului Judetean Brasov este trimis in judecata in doua dosare in care este acuzat de luare de mita dar si de abuz in serviciu sau instigare la abuz in serviciu. Are un al treilea dosar la DNA in care procurorii il acuza de savarsirea a trei infractiuni de luare de mita si una de abuz in serviciu. Detalii aici si



Cristian Popescu Piedone. Fostul primar al Sectorului 4, este si el acuzat de abuz in serviciu daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos. DNA l-a trimis in judecata in mai 2016 in dosarul incendiului de la Colectiv. Detalii in



Ioan Oltean. Fostul deputat a fost trimis in judecata de procurorii DNA, in noiembrie 2015, intr-un dosar cu privire la activitatea desfasurata in cadrul ANRP, pentru infractiunea de complicitate la abuz in serviciu daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit si traficul de influenta. Detalii in Fostul deputat a fost trimis in judecata de procurorii DNA, in noiembrie 2015, intr-un dosar cu privire la activitatea desfasurata in cadrul ANRP, pentru infractiunea de complicitate la abuz in serviciu daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit si traficul de influenta. Detalii in comunicatul DNA.

Crinuta Dumitrean, fostul presedinte al ANRP. In acest dosar, printre altele, procurorii anticoruptie ii acuza pe cei doi de abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave, daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit. Detalii in comunicatul DNA.

Sorin Oprescu. Fostul primar al Capitalei a fost trimis in judecata de procurorii anti-coruptie, in noiembrie 2015, printre altele, pentru abuz in serviciu, daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit si traficul de influenta. Detalii in



Ion Ochi. Fost deputat si vicepresedinte al Consiliului Judetean Brasov, Ion Ochi a fost trimis in judecata de DNA, in iunie 2015, pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit si traficul de influenta. Detalii in



Adam Ioan. Fostul deputat in Parlamentul Romaniei a fost trimis in judecata de DNA, in ianuarie 2015, intr-un dosar cu privire la atribuirea unor mari suprafete de teren forestier, pentru instigare la abuz in serviciu, daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit si traficul de influenta. Detalii in



Fost deputat si ministru al Dezvoltarii Regionale si Turismului, Udrea are mai multe dosare deschide de DNA in care este cercetata pentru abuz in serviciu. In dosarul “Gala Bute”, Elena Udrea este acuzata de abuz in serviciu, alaturi de fostul ministru al Economiei, Ion Ariton, care este cercetat pentru participatie improprie la abuz in serviciu. Detalii in comunicatul DNA . Udrea mai este acuzata de abuz in serviciu si intr-un dosar in care este acuzata ca si-a folosit influenta de ministru pentru a cumpara, prin intermediul unei societati pe o care o controla si finanta, o vila pe litoral la jumatate din pretul pietei.In septembrie 2016, procurorii anticoruptie au acuzat-o pe fiica fostului presedinte de complicitate la abuz in serviciu si complicitate la spalare de bani in dosarul finantarii pretins nelegale a campaniei prezidentiale din 2009 a lui Traian Basescu. In acest dosar, Elena Udrea este acuzata de spalare de bani. Detalii in comunicatul DNA Procurorii DNA l-au acuzat in mai 2016 pe fostul ministru de externe de abuz in serviciu, cu obtinerea de foloase necuvenite pentru altul, in dosarul votului din diaspora. Detalii in comunicatul DNA DNA l-a acuzat pe fostul procuror general la complicitate la abuz în serviciu in februarie 2016 din cauza ca in aprilie 2014 a incheiat un protocol cu Ministerul de Interne in baza caruia a beneficiat de coloana oficiala desi nu ar fi avut dreptul legal. Detalii inIn iulie 2015, procurorii anticoruptie l-au trimis in judecata pe fostul primar al sectorului cinci pentru nouă infracțiuni de luare de mită, nouă infracțiuni de abuz în serviciu, șapte infracțiuni de spălare de bani. Detalii in comunicatul DNA Fostul primar al orasului Constanta, este acuzat de procurorii DNA de savarsirea infractiunii de abuz in serviciu daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit. Dosarul a fost trimis in judecata in decembrie 2015 si ii are ca inculpati, printre altii, pe omul de afaceri Gabriel Strutinsky si mai multi functionari din cadrul primariei Constanta. Detalii in comunicatul DNA Fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Constanta, este acuzat de abuz in serviciu (3 infractiuni, din care 2 in forma continuata), alaturi de mai multi functionari din cadrul CJ. DNA a trimis dosarul in judecata in aprilie 2015 dupa ce, cu o luna in urma, in martie 2015, procurorii anti-coruptie au inceput urmarirea penala fata de Nicusor Constantinescu intr-un alt dosar n care acesta este acuzat de abuz in serviciu, daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, in forma continuata.Fost ministru al transporturilor in guvernul Ponta, Sova a fost trimis in judecata de DNA, in septembrie 2015, printre altele, pentru trei infractiuni de complicitate la abuz in serviciu cu obtinerea de foloase necuvenite pentru altul. Este vorba despre dosarul “Turceani – Rovinari” in care a fost trimis in judecata si fostul premier Victor Ponta.In iulie 2015, procurorii anticoruptie au acuzat-o pe presedinta Consiliului National al Audiovizualuli de doua infractiuni de abuz in serviciu si de instigare la fals pe motiv ca ar fi intervenit pentru postul de televiziune al fostului primar din Piatra Neamt, Gheorghe Stefan – Pinalti. In dosar mai sunt acuzati Viorel Hrebenciuc si Narcisa Iorga, fost membru CNA, insa de alte infractiuni. Detalii in comunicatul DNA In septembrie 2015, procurorii anticoruptie au trimis-o in judecata pe fosta sefa DIICOT pentru luare de mita dar si pentru savarsirea infractiunii de “participație improprie sub forma determinării cu intenție la săvârșirea fără vinovăție a infracțiunii de abuz în serviciu”. Este vorba de dosarul ANRP, in care mai sunt acuzati fostul sef al fiscului , Pop Serban si Horia Simu. Detalii in comunicatul DNA Procurorii anticoruptie i-au trimis in judecata in decembrie 2014 peFost deputat, este urmarit penal, sub control judiciar, pentru savarsirea infractiunii de instigare la abuz in serviciu. In cazul sau, procurorii DNA au anuntat inceperea urmarii penale in octombrie 2016. Detalii in comunicatul DNA. Detalii in comunicatul DNA.

Pe numele lui Eugen Bejinariu, fost deputat si ministru pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, procurorii DNA au solicitat Camerei Deputatilor incuvintarea urmarii penale in noiembrie 2016. Bejinariu este acuzat de abuz in serviciu, daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit si traficul de influenta, in forma continuata. Detalii in comunicatul DNA.



Fostul primar al municipiului Pitesti, Tudor Pendiuc, a fost trimis in judecata de procurorii anti-coruptie, in martie 2015, pentru abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave in forma continuata (doua acte materiale). Detalii in comunicatul DNA.



La aceasta lista deja lunga se adauga o multime de alte dosare in care una din acuzatii este abuzul in serviciu sau instigare la abuz in serviciu: toti functionarii din dosarul retrocedarilor la Snagov si ferma Baneasa, Loteria Romana, Sebastian Ghita pentru unele fapte, cam toate dosarele vizand cluburile de fotbal, dosarul Murfatlar, dosarele cu medicii de la Floreasca si managerii de spital (Lascar si restul), in fine, o armata de primari si functionari publici.