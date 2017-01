VIDEO Protest spontan in Capitala: Cateva zeci de persoane s-au adunat marti seara in fata Guvernului

revenim cu amanunte

Circa 50 de persoane, preponderent tineri, protesteaza in Piata Victoriei pe latura stanga a Guvernului, adunati in zona unde incepe Parcul Kiseleff.Se scandeaza "DNA, nu uita, noi suntem de partea ta!", "justitie nu coruptie", "Jos Iordache!".Protestatarii afiseaza pancarte cu mesaje precum "In democratie, hotii stau la puscarie", "#Va vedem" si "Jos labele de pe justitie". Jandarmii le-au cerut celor prezenti sa nu stationeze pe trotuarul din fata Guvernului iar manifestantii s-au conformat, plimbandu-se prin apropierea sediului. Membrii Guvernului s-au intrunit marti seara intr-o sedinta, avand pe agenda discutarea bugetului."Punctele pe care am stabilit ca nu le negociem raman de nenegociat indiferent de ce cale vor alege miercuri.50.000 de oameni din Bucuresti au spus clar ca nu doresc amnistia si gratierea.Ieri am dat un semnal de alarma pentru CNA, ne-am vizitat avocatul si i-am cerut demisia.Nu vrem demisia Guvernului, vrem sa isi respecte promisiunile pentru care a fost ales. Nu sa propuna legi aberante care sunt in avantajul unor persoane. Daca alege totusi sa treaca acesta lege ... atunci o sa obtinem pasnic inclusiv demisia acestui guvern."Nu este clar daca doar se discuta proiectul sau se si adopta.Reamintim ca HotNews.ro a anuntat in cursul zilei de astazi ca guvernul va adopta miercuri modificarile la Codul penal prin OUG, urmand ca proiectul de lege privind gratierea sa fie trimis la Parlament pentru dezbatere si aprobare.

Modificarile la Codul Penal si la Codul de Procedura Penala, care vizeaza dezincriminarea mascata a abuzului si neglijentei in serviciu, a conflictului de interese si desfiintarea de facto a institutiei denuntatorului se vor face prin ordonanta de urgenta si va fi cel mai probabil adoptata in sedinta de Guvern de miercuri, au declarat pentru HotNews.ro surse politice. Potrivit acestora, a fost eliminata conditia plangerii prealabile a institutiei pentru ca fapta de abuz in serviciu sa constituie infractiune si a mai scazut pragul prejudiciului, stabilit initial la 200 de mii de lei. Nu este clar daca a scazut sub 100.000 de lei, suma la care se ridica prejudiciul in dosarul lui Dragnea. Pe de alta parte, masura gratierii va fi propusa intr-un proiect de lege trimis spre dezbatere Parlamentului.