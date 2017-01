VIDEO Cluj: Protest spontan in Piata Unirii fata de OUG pivind dezincriminarea abuzului

revenim cu amanunte

Zeci de clujeni s-au adunat in aceasta seara in Piata Unirii ca sa protesteze impotriva intentiei guvernului de a da o ordonanta privind dezincriminarea abuzului in serviciu prin care 1.000 de politicieni, primari, consilieri locali si judeteni, functionari, vor scapa de dosarele penale, potrivit clujcapitala.ro. Toate indiciile si informatiile obtinute de HotNews.ro arata ca este foarte posibil ca guvernul sa discute in aceasta seara proiectul de OUG referitor la modificarile la Codul penal, prin care abuzul in serviciu, conflictul de interese si neglijenta in serviciu ar urma sa fie dezincriminate.Nu este clar daca doar se discuta proiectul sau se si adopta.Reamintim ca HotNews.ro a anuntat in cursul zilei de astazi ca guvernul va adopta miercuri modificarile la Codul penal prin OUG, urmand ca proiectul de lege privind gratierea sa fie trimis la Parlament pentru dezbatere si aprobare.

Modificarile la Codul Penal si la Codul de Procedura Penala, care vizeaza dezincriminarea mascata a abuzului si neglijentei in serviciu, a conflictului de interese si desfiintarea de facto a institutiei denuntatorului se vor face prin ordonanta de urgenta si va fi cel mai probabil adoptata in sedinta de Guvern de miercuri, au declarat pentru HotNews.ro surse politice. Potrivit acestora, a fost eliminata conditia plangerii prealabile a institutiei pentru ca fapta de abuz in serviciu sa constituie infractiune si a mai scazut pragul prejudiciului, stabilit initial la 200 de mii de lei. Nu este clar daca a scazut sub 100.000 de lei, suma la care se ridica prejudiciul in dosarul lui Dragnea. Pe de alta parte, masura gratierii va fi propusa intr-un proiect de lege trimis spre dezbatere Parlamentului.