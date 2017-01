Situatie fara precedent: DLAF, o structura subordonata premierului Grindeanu, ataca dur propunerile de modificare a Codului Penal

DLAF arata ca "isi exprima ingrijorarea si rezerva in legatura cu modalitatea de modificare a dispozitiilor articolului 297 Cod Penal privind abuzul in serviciu, fara a se tine cont de opiniile magistratilor".Departamentul anti-frauda respinge conditionarea investigarii abuzului in serviciu (indiferent de paguba) de plangerea prealabila a persoanei vatamate (a se citi conflictul de interese intre reprezentantul entitatilor pagubite si subiectul activ al infractiunii, atunci cand cele doua situatii se suprapun).Este o situatie fara precedent ca o structura guvernamentala sa atace un proiect atat de sensibil.DLAF este condus de Marius Catalin Vartic, numit in functie in iulie 2016, in mandatul de premier detinut de Dacian Ciolos. Vartic a fost procuror DNA timp de 13 ani (2003 - 2016).