Ambasadorul Klemm, dupa ce Cioaba i-a propus lui Trump ca romii sa construiasca zidul dintre SUA si Mexic: Presedintele ar prefera probabil ca americanii sa-l construiasca

'Este o noutate pentru mine, nu cunosteam acest lucru (scrisoarea lui Cioaba catre Trump n.red.) Nu pot sa comentez, insa pot spune ca din declaratiile anterioare ale presedintelui Trump probabil ca ar prefera ca americanii sa construiasca acest lucru (zidul dintre SUA si Mexic n.red.)', a spus Klemm.Autointitulatul rege international al romilor, Dorin Cioaba, i-a transmis o scrisoare presedintelui american Donald Trump in care precizeaza ca romii vor sa munceasca la construirea zidului dintre SUA si Mexic, deoarece acestia nu au de lucru si situatia lor financiara este ''foarte precara''.Cioaba ii mai spune presedintelui Trump ca romii, care sunt buni mestesugari in prelucrarea fierului, se ofera sa lucreze la un pret scazut.''Cu ocazia investirii dumneavoastra in functia de Presedinte al Statelor Unite ale Americii, natiunea romilor pe care o reprezint va transmite sa aveti putere in munca ce o veti depune, iar Dumnezeu sa va Binecuvanteze deciziile pe care le veti lua cu privire la pace si prosperitate la nivel international. Totodata doresc sa va asiguram ca natiunea pe care o reprezint va poate sprijini in proiectele dumneavoastra; iar prima oferta de colaborare pe care o lansam este aceea de a executa, impreuna cu membrii etniei, zidul dintre America si Mexic. Oferta de executie este la un pret scazut datorita faptului ca natiunea roma nu are de lucru iar situatia financiara a romilor este foarte precara. Nu in utimul rand va aducem la cunostinta ca romii sunt buni mestesugari in prelucrarea fierului, putand astfel executa si proiecta lucrarea pe care doriti sa o realizati'', se arata in scrisoare.Presedintele american Donald Trump a semnat pe 25 ianuarie ordinul executiv privind constructia unui zid la granita dintre Statele Unite ale Americii si Mexic, care are o lungime de aproximativ 3.200 de kilometri. Presedintele SUA a afirmat, intr-un interviu difuzat recent de televiziunea ABC News, ca lucrarile la zidul de la frontiera vor incepe in urmatoarele sase luni, iar planificarea acestora va demara imediat.