CNATDCU a respins contestatia lui Mugur Ciuvica la decizia de neplagiat data in cazul lucrarii de doctorat a sefei DNA

Academicianul Marius Andruh, presedinte al CNATDCU, a confirmat pentru News.ro ca in sedinta Consiliului National a fost respinsa contestatia la decizia conform careia procurorul - sef al DNA Laura Kovesi nu a plagiat in lucrarea sa de doctorat."Contestatia a fost respinsa de catre membrii Consiliului National cu 32 de voturi pentru, un vot impotriva si o abtinere, dupa ce a fost analizata de o comisie speciala formata din 3 membri", a declarat marius Andruh.Pe 8 decembrie 2016, Consiliul general al CNATDCU a decis ca procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, nu a plagiat in lucrarea sa de doctorat.Decizia a fost luata cu 35 de voturi ''pentru'' si o abtinere. Ulterior, a fost depusa o contestatie.Amintim ca Mugur Ciuvica a contestat decizia CNATDCU care stabileste ca sefa Directiei Nationale Anticoruptie Laura Codruta Kovesi nu a plagiat in teza sa de doctorat, contestatia ajungand la CNATDCU. Contestatia a fost analizata de o comisie de 3 membri, diferiti de cei care au analizat initial lucrarea. Raportul comisiei a fost votatde Consiliul General al Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare.Consiliul General al CNATDCU a decis in 8 decembrie ca Laura Codruta Kovesi nu a plagiat in lucrarea sa "Combaterea crimei organizate prin dispozitii de drept penal", propunerea fiind de mentinere a titlului de doctor, Comisia de lucru a identificat nereguli de citare in 4% din teza insa a cosiderat ca retragerea titlului ar fi o sanctiune excesiva, recomandand mentinerea titlului.Mugur Ciuvica a declarat in aceeasi zi ca i ntentioneaza sa conteste decizia de neplagiat pronuntata in cazul procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, afirmand ca este vorba de o "rusine".Grupul de Investigatii Politice (GIP), un ONG condus de Mugur Ciuvica, a sesizat Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, la inceputul lunii octombrie, cerand analiza tezei de doctorat a Laurei Kovesi. ererea a fost admisa si transmisa pe 13 octombrie la Ministerul Educatiei si CNATDCU.Tema presupusului plagiat al sefei DNA a aparut in spatiul publicat dupa ce, la sfarsitul lunii septembrie, deputatul Sebastian Ghita s-a "autodenuntat" la Parchetul General pentru ca ar fi participat la redactarea "in fals" a Raportului Tehnic de Expertiza intocmit de Comisia Tehnica a Consiliului National de Etica in cazul tezei de doctorat Laurei Codruta Kovesi.