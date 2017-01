Factura pentru caldura a unei scoli din Buzau - 85.000 de lei. Primarul, despre plata utilitatilor scolilor: E o risipa de bani foarte mare

Primarul municipiului Buzau, Constantin Toma, a scris pe Facebook ca, in fiecare an, Primaria cheltuie peste 35 de milioane de lei pentru plata utilitatilor pentru cele 40 de unitati de invatamant din oras.Astfel, lunar, pentru energia termica, energia electrica, apa, canalizare si internet in scoli Primaria este nevoita sa deconteze aproape trei milioane de lei.Pentru a mai reduce din aceste cheltuieli, primarul Constantin Toma propune ca directorii scolilor sa semneze contracte de management cu municipalitatea, iar nerespectarea acestora va duce la sanctiuni. Edilul spera ca in acest fel directorii unitatilor de invatamant vor deveni mai calculati, iar bugetul alocat pentru plata utilitatilor va scadea considerabil."Am inceput discutiile cu grupe de directori de scoli, gradinite, licee, astfel incat din aceasta saptamana sa putem sa decidem, sa semnam, sa negociem contracte de management cu fiecare scoala. Aceste contracte trebuie intocmite pentru ca am constatat ca pentru 40 de scoli se cheltuie circa 35 de milioane de lei numai cu utilitatile. E o gaura imensa, este o risipa de bani foarte mare. Am numit o echipa care sa gestioneze fiecare cladire administrativa, inclusiv Primarie, pentru ca si aici sunt pierderi foarte mari, astfel incat sa ajungem anul viitor cu pierderile la 50 la suta fata de ce e acum. Sunt scoli in care se tin geamurile deschise pentru ca e foarte cald", scrie Toma.Municipalitatea spera ca prin incheierea acelor contracte costurile cu utilitatile vor scadea cu 25 la suta in primul an, cu investitii minime din partea Primariei.O scoala din Buzau unde invata aproximativ 2.000 de elevi trebuie sa plateasca 85.000 de lei pentru caldura pe luna decembrie."Avem doua intrari si sala de sport, e adevarat ca e suprafata mare, dar factura este enorma, avem de platit circa 85.000 de lei. Am sesizat Regia Autonoma Municipala si in trecut, pentru ca nu avem posibilitate sa reducem caldura. Am facut intampinare la RAM, am vorbit cu directorul care a gasit o solutie de moment, insa iata acum avem de platit o factura imensa", a declarat directorul Scolii generale nr. 11 din Buzau, Aurelian Poterasu.Pe de alta parte, directorul Regiei de Termoficare din Buzau, Constantin Tacea, sustine ca problema caldurii in scoli s-ar putea rezolva daca s-ar face o redimensionare a instalatiilor de incalzire din interiorul unitatilor de invatamant."Aceasta vina este pusa, nejustificat, in carca RAM-ului pentru ca daca intr-o sala de clasa sunt trei calorifere, de exemplu, si se sta cu geamul deschis, unul dintre acele calorifere poate fi inchis. Cred ca ar fi trebuit redimensionate instalatiile din interiorul scolii. Eu nu am de unde sa stiu cate corpuri de incalzire are fiecare clasa si nici nu pot sa fac reglarea in fiecare corp de scoala. Eu nu depasesc parametrii de temperatura normala de livrare", a declarat directorul RAM, Constantin Tacea.