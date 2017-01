Prognoza meteo pentru miercuri si joi: Temperaturi in usoara crestere fata de intervalul precedent

Miercuri

La Bucuresti

Joi

Cerul va fi variabil, cu innorari temporar accentuate in vest si nord-vest, unde pe arii restranse, la inceputul zilei si din nou in cursul noptii vor fi precipitatii slabe mai ales sub forma de ploaie sau burnita ce vor favoriza depunerile de polei si precipitatii mixte in regiunile montane aferente. In zonele joase de relief, in special in cele din sudul si estul teritoriului, vor fi nebulozitate joasa, ceata cu depunere de chiciura si trecator burnita, favorizand aparitia poleiului.Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari, mai ales in a doua parte a intervalului in Banat, Crisana si pe crestele montane.Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre -5...-3 grade in zonele cu ceata persistenta si 8...9 grade in Dealurile de Vest, iar cele minime se vor situa, in general, intre -10 si 2 grade.Vremea va fi in continuare rece dimineata si noaptea, cand probabilitatea de aparitie a cetii sau a norilor josi se va mentine ridicata.In restul intervalului cerul va fi variabil, iar la amiaza valorile termice vor fi apropiate de cele normale specifice inceputului de februarie. Vantul va sufla in general slab.Temperatura maxima va fi de 1...3 grade, iar cea minima de -8...-6 grade, posibil mai scazuta in zona preoraseneasca.Temperatura aerului va continua sa creasca, astfel incat vremea va deveni calda in regiunile intracarpatice si apropiata de normalul perioadei in rest. In vestul, centrul si nordul tarii vor fi innorari, local si temporar va ploua, iar in zonele montane aferente precipitatiile vor fi mixte.In cursul noptii precipitatiile se vor intensifica in Maramures si nordul Carpatilor Orientali, unde pe arii restranse se vor cumula cantitati de apa de peste 10...15 l/mp, iar in nordul Moldovei si al Transilvaniei se va semnala polei. In restul teritoriului, cerul va fi temporar noros si local, in special dimineata si noaptea, in zonele joase vor fi nebulozitate joasa sau ceata, posibil asociate izolat cu burnita sau fulguieli ce pot favoriza depunerile de polei.Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari in regiunile vestice, precum si la altitudini mari, indeosebi din masivele nordice.Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 3 si 13 grade, mai scazute in zonele cu ceata persistenta spre -2...-1 grad, iar cele minime se vor situa, in general, intre -6 si 4 grade.