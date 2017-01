DOCUMENT Programele scolare pentru gimnaziu, lansate in consultare. Ce propune Ministerul Educatiei pentru principalele discipline

Consultarea se va derula in perioada 27 ianuarie - 13 februarie 2017

Vezi aici proiectele pentru programele scolare de gimnaziu

27 ianuarie - 13 februarie - consultarea cu specialistii si practicienilor din domeniu

13-16 februarie - prelucrarea datelor colectate in procesul de consultare si transmiterea catre grupurile de lucru.

16-22 februarie - integrarea propunerilor si transmiterea catre ISE a proiectelor finale de programe scolare,

23-28 februarie - verificarea finala a programelor.

28 februarie - 1 martie - semnarea si transmiterea catre Monitorul Oficial a ordinului de ministru care va aproba noile programe scolare pentru ciclul gimnazial.

Conform Metodologiei privind elaborarea si aprobarea curriculumului scolar - planuri-cadru de invatamant si programe scolare, aprobata prin ordinul ministrului Educatiei Nationale nr. 3593/18.06.2014, proiectele de programe scolare avizate de comisiile nationale de specialitate sunt puse, dupa caz, in dezbaterea specialistilor si a practicienilor din domeniu.

Proiect programa Limba si literatura romana , clasele a V-a - a VIII-a



Potrivit planului-cadru de invatamant, aprobat prin OMENCS nr. 3590/05.04.2016, limba si literatura romana are alocate 4 ore pe saptamana.



Potrivit documentului, programa de limba romana favorizeaza abordarea invatarii din perspectiva inter- si transdisciplinara, urmarind:



intelegerea faptelor de limba si a coerentei lor structurale, pornind de la mecanismele esentiale de generare a mesajului in comunicare orala si scrisa;

asigurarea controlului uzului comunicarii lingvistice in activitati de ascultare, vorbire, lectura si scriere, in raport cu norma limbii romane in vigoare;

cunoasterea si intelegerea elementelor fundamentale de ordin lexical si gramatical, comune limbii romane si altor limbi moderne (romanice sau din alte familii), intr-o viziune sincronica;

dobandirea unor competente de lectura pe care elevii sa le poata folosi in contexte diverse de viata in scoala si in afara ei;

asumarea valorilor etice si a idealurilor umaniste nationale si europene, definitorii pentru omul modern, necesare propriei dezvoltari afective si morale, avand ca reper modelul sociocultural contemporan.



Limba si literatura romana cuprinde, in maniera integrata, trei componente:



componenta lingvistica, apartinand stiintelor limbii, care asigura uzul corect si eficient al limbii;

componenta interrelationala, apartinand stiintelor comunicarii;

componenta estetica si culturala, "apartinand literaturii ca arta a cuvantului".

Competente generale:



1. Participarea la interactiuni verbale in diverse situatii de comunicare, prin receptarea si producerea textului oral

2. Receptarea textului scris de diverse tipuri

3. Redactarea textului scris de diverse tipuri

4. Utilizarea corecta, adecvata si eficienta a limbii in procesul comunicarii orale si scrise

5. Manifestarea unui comportament empatic cultural si intercultural



Programa Limba Si Literatura Romana



Proiect programa Matematica, clasele a V-a - a VIII-a

adecvarea curriculumului la realitatile interne ale societatii si ale sistemului de invatamant, avand ca obiectiv pregatirea elevului pentru viata, in general, si pentru integrarea socio-profesionala, in special;

echilibrarea ponderii domeniilor disciplinei si integrarea acestora intr-un sistem coerent la nivel de interdependente functional structurale si din punct de vedere temporal;

flexibilitatea curriculumului prin parcurgerea si aplicarea acestuia la clasa, in contextul respectarii diferentelor la elevii de aceeasi varsta (ritm de invatare, nivel de achizitii anterioare, motivatie interna, specific cultural si comunitar);

continuitatea curriculumului prin asigurarea unei tranzitii optime de la un ciclu de invatamant la altul si de la un an de studiu la altul, cu introducerea unor secvente de initiere a procesului de instruire la nivelul achizitiilor de baza in termeni de continuturi-ancora;

diversificarea criteriilor de structurare a continuturilor programei scolare la nivelul achizitiilor de baza, cu deschideri semnificative in planul practicii didactice;

corelarea activitatilor propuse prin curriculum cu dimensiunea axiologica a idealului educatiei, referitor la formarea personalitatii autonome creative;

utilitatea curriculumului in raport cu cerintele partenerilor educationali: profesori, elevi, familie, comunitate, reflectate in componentele specifice programei: competente generale, competente specifice, exemple de activitati de invatare, continuturi si sugestii metodologice, inclusiv precizari privind evaluarea competentelor formate/dezvoltate.

Disciplina Matematica este inclusa in aria curriculara Matematica si stiinte ale naturii din trunchiul comun si este prevazuta in planul-cadru de invatamant cu un buget de timp de 4 ore pe saptamana in clasele a V-a si a VI-a si 3 ore pe saptamana in clasele a VII-a si a VIII-a.

Competente generale:

1. Identificarea unor date, marimi si relatii matematice in contextul in care acestea apar
2. Prelucrarea unor date matematice de tip cantitativ, calitativ, structural cuprinse in diverse surse informationale
3. Utilizarea conceptelor si a algoritmilor specifici in diverse contexte matematice
4. Exprimarea in limbajul specific matematicii a informatiilor, concluziilor si demersurilor de rezolvare pentru o situatie data
5. Analizarea caracteristicilor matematice ale unei situatii date
6. Modelarea matematica a unei situatii date, prin integrarea achizitiilor din diferite domenii

Proiect programa Matematica Gimnaziu



Proiect programa Limba moderna 1, clasele a V-a - a VIII-a

Limba moderna 1, clasele a V-a - a VIII-a, are alocate, conform planului cadru de invatamant, 2 ore pe saptamana in trunchiul comun (TC).

Programa propune continuarea structurarii competentelor de comunicare incepute in ciclul primar, conducand spre achizitii specifice nivelului A2+ la finalul ciclului gimnazial. Aceasta presupune ca, la finalul clasei a VIII-a, elevii care studiaza limba moderna 1 in 2 ore pe saptamana sa aiba structurate competente compatibile nivelului A2 si sa fi inceput deja dezvoltarea catorva competente specifice nivelului B1, conform Cadrului European Comun de Referinta pentru Limbi (CECRL).

A fost redactata o singura programa pentru Limba moderna 1, indiferent de limba de studiu aleasa, fiind accentuata, spun autorii, centrarea pe competente de comunicare si nu pe continuturi lingvistice specifice, acestea din urma fiind privite ca baza de operare pentru dezvoltarea competentelor.

Competente generale:

1. Receptarea de mesaje orale in situatii de comunicare uzuala
2. Exprimarea orala in situatii de comunicare uzuala
3. Receptarea de mesaje scrise in situatii de comunicare uzuala
4. Redactarea de mesaje in situatii de comunicare uzuala

Proiect programa Limba Moderna 1





Proiect programa Limba moderna 2 clasele a V-a - a VIII-a

Disciplina Limba moderna 2, clasele a V-a - a VIII-a, are alocate, conform planului cadru de invatamant, 2 ore pe saptamana.

Programa propune dezvoltarea unor competente de comunicare care sunt compatibile cu nivelul A 2.1 conform Cadrului European Comun de Referinta pentru Limbi (CECRL), la finalul ciclului gimnazial. Aceasta presupune ca, la sfarsitul clasei a VIII-a, elevii care studiaza limba moderna 2 vor avea structurate competente de comunicare de nivel A1 si vor fi inceput structurarea unor achizitii incipiente specifice nivelului A2 din CECRL.

Ca si in cazul programei pentru Limba moderna 1, a fost redactata o singura programa si pentru Limba moderna 2, indiferent de limba de studiu aleasa, fiind accentuata, spun autorii, centrarea pe competente de comunicare si nu pe continuturi lingvistice specifice, acestea din urma fiind privite ca baza de operare pentru dezvoltarea competentelor.

Competente generale:

1. Receptarea de mesaje orale simple
2. Exprimarea orala in situatii de comunicare uzuala
3. Receptarea de mesaje scrise simple
4. Redactarea de mesaje simple in situatii de comunicare uzuala

Proiect programa Limba Moderna 2





Proiect Programa pentru Fizica, clasele a VI-a - a VIII-a

Explicarea stiintifica a fenomenelor - elevul trebuie sa formuleze explicatii valide ale fenomenelor naturale, produselor tehnologice, tehnologiilor, punand in evidenta implicatiile utilizarii lor pentru societate;

Evaluarea si proiectarea investigatiei stiintifice - elevul trebuie sa foloseasca cunoasterea si intelegerea de tip stiintific pentru: identificarea unor intrebari relevante pentru investigatia stiintifica, pentru identificarea procedurilor experimentale adecvate investigatiei unui anumit fenomen si pentru propunerea unor modalitati prin care se poate derula procesul investigativ;

Interpretarea stiintifica a datelor si dovezilor - elevul trebuie sa fie capabil sa interpreteze corect din punct de vedere stiintific datele si dovezile si sa evalueze validitatea si relevanta concluziilor.

Conceptualizarea si transpunerea competentelor cheie in curriculum in abordarea unitara a investigatiei de tip stiintific, atat pe parcursul fiecarui an de studiu, ciclu de invatamant, cat si pe intregul parcurs scolar.

Definirea unui set de competente generale si specifice ce vor fi formate/dezvoltate prin selectia structurata a continuturilor, prin metodologia didactica folosita care vizeaza echilibrul intre dimensiunile conceptual - factuale si procedurale ale cunoasterii.

Integrarea interdisciplinara a conceptelor si a elementelor procedural experimentale din fizica in vederea asigurarii transferului achizitiilor cognitive in situatii nonformale.

Dezvoltarea capacitatii elevului de rezolvare de probleme, privita nu numai in sensul restrans de rezolvare algoritmica sau cantitativa a problemelor, cat, mai ales, prin luarea deciziilor in urma derularii demersului investigativ pentru solutionarea unei situatii problema

In planurile-cadru de invatamant pentru gimnaziu, Fizica apartine ariei curriculare Matematica si Stiinte ale naturii si are alocateActuala programa propune abordarea fizicii din perspectiva investigatiei stiintifice, avand ca tinta majora; aceasta implica:In concordanta cu directiile de dezvoltare ale curriculumului national,1. Investigarea stiintifica structurata, in principal experimentala, a unor fenomene fizice simple, perceptibile2. Explicarea stiintifica a unor fenomene fizice simple si a unor aplicatii tehnice ale acestora3. Interpretarea unor date si informatii, obtinute experimental sau din alte surse, privind fenomene fizice simple si aplicatiile tehnice ale acestora4. Rezolvarea de probleme/situatii problema prin metode specifice fizicii

Proiect programa Fizica





Proiect programa pentru Chimie, clasele a VI-a - a VIII-a

asigurarea coerentei interdisciplinare in cadrul ariei curriculare Matematica si Stiinte ale Naturii, precum si a coerentei dezvoltarii curriculare intre nivelurile primar si gimnazial ale sistemului de invatamant national;

centrarea pe formarea/dezvoltarea de competente ale elevului, ca subiect a activitatii de predare- invatare-evaluare.

implicarea in activitati variate de observare, experimentare si aplicare, dezvoltand capacitatea de integrare a informatiilor noi si aplicarea lor in situatii cotidiene;

stimularea curiozitatii si a interesului de cunoastere, in general, si pentru chimie, in particular;

abordarea integrata a conceptelor realizand conexiuni cu celelalte stiinte ale naturii; dezvoltarea unor atitudini pozitive fata de propria persoana, fata de ceilalti si fata de mediul inconjurator;

stimularea motivatiei pentru protectia naturii si valorizarea acesteia in formarea unor convingeri si competente ecologice adecvate pentru antrenarea elevilor in activitati de ocrotire a mediului inconjurator.

Disciplina Chimie este prevazuta in planul-cadru de invatamant aprobat prin OMENCS nr. 3590/05.04.2016, in aria curriculara Matematica si Stiinte ale naturii, avand un buget de timp de, pe durata fiecaruia dintre cei doi ani scolari.Programa scolara a disciplinei Chimie este elaborata pe baza unui1. Explorarea unor fenomene si proprietati ale substantelor intalnite in contexte cunoscute prin utilizarea terminologiei specifice chimiei2. Interpretarea datelor experimentale obtinute in cadrul unui demers investigativ3. Rezolvarea de probleme in situatii concrete, utilizand algoritmi si instrumente specifice chimiei4. Evaluarea consecintelor proceselor si actiunii substantelor chimice asupra propriei persoane si asupra mediului inconjurator

Proiect programa Chimie



Proiect Programa Biologie, clasele a VI-a - a VIII-a

de a rezolva probleme si situatii problema din viata cotidiana;

de a proiecta si derula un demers investigativ pentru a verifica o ipoteza de lucru;

de a prelucra, reprezenta grafic si interpreta date si dovezi experimentale;

de a-si imagina si realiza unele produse utile pentru activitatile curente;

de a manifesta interes pentru o viata sanatoasa si pentru pastrarea unui mediu curat.

Vietuitoarele in mediul lor de viata

Functiile fundamentale ale vietuitoarelor

Sanatatea omului si a mediului

Evolutionism

Programa scolara pentru disciplina Biologie reprezinta o oferta curriculara pentru invatamantul gimnazial. Disciplina este prevazuta in planul-cadru de invatamant, la aria curriculara Matematica si stiinte ale naturii, avand un buget de timp de, respectivPrin competentele generale si specifice propuse, studiul disciplinei Biologie contribuie laDisciplina Biologie, prin specificul sau, vizeaza observarea si explorarea lumii vii in ansamblul sau dar si componentele, procesele si fenomenele caracteristice. In cadrul orelor de biologie, elevii sunt indrumati sa-si dezvolte cunoasterea pornind de la explorarea si investigarea lumii inconjuratoare, a mediului de viata apropiat, a relatiilor observabile dintre vietuitoare si mediul lor de viata, catre intelegerea propriului loc in natura, a consecintelor propriului comportament asupra sanatatii sale si a mediului. Invatarea promovata de aceasta disciplina urmareste raportarea elevului la mediul de viata cu mijloacele si metodele specifice adaptate varstei acestuia.Continuturile invatarii reprezinta mijloace informationale prin care se urmareste realizarea competentelor;1. Explorarea sistemelor biologice, a proceselor si a fenomenelor cu instrumente si metode stiintifice2. Comunicarea adecvata in diferite contexte stiintifice si sociale3. Rezolvarea unor situatii problema din lumea vie pe baza gandirii logice si a creativitatii4. Manifestarea unui stil de viata sanatos intr-un mediu natural propice vietii

Proiect programa Biologie