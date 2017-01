Armata a cumparat 12 noi vehicule blindate pe platforma transportoarelor Piranha pentru 42 de milioane de euro

Pe 30 decembrie 2016 statul roman a semnat un contract General Dynamics European Land Systems - Mowag pentru "derivate pe sasiu TBT 8x8 PIRANHA III C". Valoarea contractului este de aproape 190 de milioane de lei, fara TVA. Informatia a aprut publicata in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), precum si in presa , insa nicaieri nu era specificat numarul blindatelor contractate.Ministerul Apararii a raspuns unei solicitari HotNews.ro si a precizat ca achizitia vizeaza 12 echipamente si negocierile contractului s-au facut in a doua parte a anului 2016."Principalele argumente pentru realizarea contractului cu firma GDELS MOWAG GmbH - Elvetia au fost existenta in dotarea Fortelor Terestre Romane a transportoarelor blindate TBT PIRANHA III C si faptul ca operatorul economic este unicul producator pe plan mondial al acestui tip de transportoare si al familiei de derivate pe platforma TBT 8x8 PIRANHA IIIC (puncte de comanda mobile, aruncatoare de calibre mari, tractoare de evacuare-reparatii, vehicule de evacuare medicala, vehicule de cercetare CBRN etc.). De asemenea, prin aceasta achizitie se realizeaza o extindere a gamei transportoarelor blindate pentru trupe TBT 8x8 PIRANHA III C din dotarea Armatei", se arata in raspunsul MApN la solicitarea HotNews.ro."Pe langa realizarea unei compatibilitati complete din punct de vedere logistic si operational intre echipamentele transportoarelor blindate pentru trupe care se afla deja in inzestrarea Fortelor Terestre si echipamentele din compunerea derivatelor pe sasiu de TBT 8x8 PIRANHA III C, achizitionarea acestora va reduce costurile pentru suportul logistic integrat (se va cumpara un singur tip de piese de schimb si materiale consumabile pentru intregul lot de vehicule de lupta - inclusiv derivatele), si va asigura instruirea comuna pentru personalul de operare si intretinere, ceea ce va conduce, implicit, la diminuarea costurilor, personalul fiind deja familiarizat cu sistemele si echipamentele din compunerea transportorului blindat TBT 8x8 PIRANHA III C care se afla deja in inzestrarea Armatei Romaniei", mai arata MApN.Armata romana a achizitionat, in transe incepand din 2007, 31 de transportoare blindate Piranha IIIC pentru suma de 47 milioane de euro, transportoare care au intrat in dotarea Batalionul 26 Infanterie de la Craiova.In anul 2007, opt dintre transportoarele Piranha au ajuns si in teatrul de operatii din Afganistan, insa nu pentru multa vreme. Un an mai tarziu, ele au fost aduse in tara pentru ca Romania ar fi trebuit sa aiba un sistem de mentenanta separat pentru blindatele din Afganistan, iar producatorii i-au sfatuit pe reprezentantii Armatei sa le retraga cat timp mai sunt in garantie, potrivit unei relatari Agerpres.