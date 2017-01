La Palatul Cotroceni a inceput la ora 12.30 sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) dedicata analizarii propunerii de buget pentru institutiile din domeniul securitatii nationale.Sedinta a fost convocata de presedintele Iohannis vinerea trecuta, in conditiile in care Guvernul Grindeanu a aprobat proiectul de buget fara a-l trimite mai intai la avizat in CSAT.CSAT trebuie sa dea un aviz bugetului pentru aceste institutii potrivit propriei legi de functionare.