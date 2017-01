Fostul aghiotant al lui Liviu Dragnea, numit secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

Mladinoiu a fost aghiotantul lui Dragnea, iar din 2015 este consilier la cabinetul de parlamentar al lui Dragnea.Potrivit declaratiei de avere depusa in 2008 , el a lucrat ca ofiter in cadrul Unitatii speciale ACVILA ¬ Grupul Special de Protectie si Interventie. Aceasta unitate de elita de protectie antitero a fost infiintata in 2003, desfiintata in 2009 si reorganizata de Gabriel Oprea in 2015, cand a fost trecuta in subordinea DIPI, noteaza Mediafax.