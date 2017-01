​​SURSE Cum va trece Guvernul proiectul "legi pentru Dragnea": dezincriminarea mascata a abuzului in serviciu si conflictului de interese prin ordonanta de urgenta, gratierea prin Parlament

HotNews.ro a scris pe data de 18 ianuarie ca liderul PSD, Liviu Dragnea, se numara printre marii beneficiari ai ambelor proiecte de ordonanta de urgenta. I se aplica atat gratierea, cat si dezincriminarea partiala a abuzului in serviciu. Proiectul de gratiere prevede ca se gratiaza in intregime pedepsele cu inchisoarea de pana la cinci ani inclusiv, indiferent de modalitatea de executare.

Mentionam ca aceste optiuni erau in discutie luni, dupa consultarea publica organizata de ministrul justitiei, Florin Iordache, pe tema celor doua proiecte de ordonanta de urgenta. In timpul dezbaterii, mai multe voci i-au cerut ministrului sa retraga ambele proiecte sau sa renunte la proiectele de OUG si sa trimita proiectele Parlamentului pentru a putea fi dezbatute. In varianta promovarii lor prin OUG sau angajarea raspunderii, varianta pe care ministrul Iordache a declarat ca o ia in considerare, Guvernul isi impune punctul de vedere in mod unilateral, fara ca proiectele sa poata fi amendate.Ministrul Justitiei, Florin Iordache, nu a dorit sa spuna, luni, dupa consultarile de la minister pe ce varianta va merge. „Dezbatere înseamnă şi atunci când îşi asumă Guvernul raspunderea în faţa Parlamentului”, a declarat Iordache. Ministrul a promis ca vor prelua o parte dintre propunerile făcute de participanţii la dezbatere. „În acest moment până nu finalizez textele celor doua acte normative nu pot să vă spun cu ce recomandare mă voi duce, în ceea ce priveşte forma sub care vor fi adoptate”, a spus Florin Iordache, care a precizat că va avea şi o discuţie cu premierul Sorin Grindeanu.Intentia Guvernului de a trece prin ordonanta de urgenta gratierea si modificarile la Codul Penal au scos duminica in strada peste 40 de mii de oameni in Bucuresti si alte cateva zeci de mii in Cluj, Sibiu, Timisoara si alte orase mari din tara.