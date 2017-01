7 zboruri externe si interne intarziate sau anulate pe Aeroportul Avram Iancu din Cluj

Reprezentantii Aeroportului International Avram Iancu din Cluj au declarat, marti, ca sunt afectate curse spre si dinspre Bucuresti, Timisoara, Iasi, Munchen sau Zaragoza."Din cauza cetii de pe aeroport sunt afectate mai multe curse aeriene. Astfel, la sosiri au intarzieri zborurile care trebuiau sa soseasca de la Iasi la ora 8:25 si de la Bucuresti la 8:30, respectiv ora 9:10, iar la plecari a fost anulat zborul care trebuia sa decoleze spre Munchen la ora 6. De asemenea, tot la plecari sunt intarziate cursele care urmau sa plece spre Zaragoza, la ora 6, spre Timisoara la 8:55 si spre Bucuresti, la ora 9:35", au spus sursele citate.Judetul Cluj se afla, marti dimineata, sub cod galben de ceata, care determina scaderea vizibilitatii local sub 200 m, izolat sub 50 m. Codul este valabil pana la ora 10.