Ioana-Andreea Lambru, numita pentru a doua oara in postul de secretar general adjunct al Guvernului

Ioana-Andreea Lambru (31 de ani) a fost, in perioada 2009-2011, sefa de cabinet a lui Radu Stroe, care ocupa pe atunci functia de secretar general al PNL. In mai 2011, Lambru a fost desemnata secretar general adjunct al PNL.Ulterior, in noiembrie 2012, a fost numita secretar general adjunct, post din care a fost eliberata din functie in iulie 2014, prin decizie a premierului Victor Ponta.De asemenea, Sorin Grindeanu l-a numit pe Adrian Mladinoiu in postul de secretar de stat in Secretariatul General al Guvernului.