ANAF verifica daca familia Iohannis a declarat venituri obtinute din meditatii in perioada 1990-2017/ Administratia Prezidentiala: Klaus Iohannis si-a platit intodeauna taxele si impozitele la stat

"Administratia Prezidentiala a precizat ca presedintele Romaniei, dl. Klaus Iohannis, si-a platit intotdeauna taxele si impozitele la stat", se arata in raspunsul transmis la solicitarea News.ro.ANAF a declansat un control la Directia Finantelor Publice Sibiu pentru a vedea daca Carmen si Klaus Iohannis au declarat la Fisc sume obtinute din meditatii pentru elevi in perioada 1990-2017, au declarat pentru News.ro surse oficiale.Potrivit Cotidianul.ro, in fisele fiscale ale sotilor Iohannis nu au fost gasite, in urma controlului, taxe platite pentru veniturile realizate prin meditatii.Deputatul ALDE Varujan Vosganian a anuntat, pe 18 ianuarie, ca a solicitat Ministerului de Finante si ANAF sa faca o evaluare a veniturilor si impozitelor platite de catre presedintele Klaus Iohannis si sa confirme daca seful statului a avut posibilitatea sa cumpere mai multe imobile din veniturile obtinute din meditatii."Eu nu am cerut anchetarea averii lui Iohannis. De aceste lucruri se ocupa alte autoritati, cum este ANI. Eu am cerut verificarea unor informatii ale domnului Iohannis. In campanie electorala, domnia sa a afirmat ca din banii de meditatii a cumparat o seama de imobile. Avem cu totii prieteni profesori, am intrebat si eu prieteni care sunt profesori renumiti si care fac meditatii si care mi-au spus ca este imposibil ca din veniturile din meditatii sa faci asa ceva", a precizat Varujan Vosganian.Deputatul a mai spus ca ar trebui "ca aceste afirmatii sa fie verificate, pentru ca e vorba de niste venituri care sunt cuantificabile si orice venit trebuie trecut intr-o declaratie de venituri si trebuie sa urmeze regimul fiscal legal".