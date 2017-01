Politistii de la Rutiera pot da amenzi pe baza informatiilor comunicate prin radio de operatorul radar, a decis instanta suprema

Instanta suprema a admis, luni, o sesizare privind pronuntarea unei hotarari prealabile, formulata de Tribunalul Caras-Severin intr-un dosar deschis in anul 2014, in care un conducator auto, Ovidiu Costea, a dat in judecata IPJ Caras Severin si a solicitat judecatorilor sa fie anulat procesul verbal prin care primise o amenda.Instanta suprema a decis ca un politist rutier poate incheia procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei pe baza informatiilor comunicate prin radio de catre operatorul radar, aflat in alt loc decat acela in care se afla politistul."In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art.109 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art.180 si art.181 din Regulamentul de aplicare a OUG nr.195/2002, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.1391/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu art.15 si art.21 din Ordonanta Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, politistul rutier poate incheia procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei pe baza informatiilor comunicate prin radio de catre operatorul radar, aflat in alt loc decat acela in care se afla politistul rutier", se arata in hotararea ICCJ.Decizia este obligatorie, potrivit dispozitiilor art.521 alin.(3) din Codul de procedura civila.