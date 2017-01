Prognoza meteo pentru marti si miercuri: Vremea se va mentine rece

, vremea se va mentine rece, geroasa dimineata si noaptea cu precadere in Transilvania, informeaza Mediafax citand ANM. In cursul zilei, cerul va fi variabil, cu innorari mai ales in sudul si estul tarii, unde izolat se vor semnala fulguieli sau burnite, favorizand depunerile de polei. Noaptea, innorarile vor fi mai accentuate in regiunile vestice si nord-vestice, unde pe arii restranse vor cadea precipitatii mixte si se va depune polei.Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari in Banat si Moldova. Temperaturile maxime se vor incadra intre -4 grade in Oltenia si estul Transilvaniei si 6 grade in Dealurile de Vest, iar cele minime vor fi cuprinse intre -13 si 0 grade, mai scazute in depresiunile Carpatilor Orientali, pana spre -18 grade. Indeosebi dimineata si noaptea, in zonele joase se va semnala ceata, asociata cu depunere de chiciura., vremea se va mentine rece. Cerul va fi variabil, cu innorari in special in primele ore ale zilei, cand vor fi conditii de fulguiala sau burnita, favorizand depunerile de polei. Vantul va sufla slab. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 0 grade, iar cea minima va fi de -10...-8 grade. Mai ales noaptea se va semnala ceata, asociata cu depunere de chiciura., desi valorile termice vor creste usor fata de intervalul precedent, vremea va fi in continuare rece in cea mai mare parte a tarii, local geroasa dimineata si noaptea in centru si sud. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre -5 grade in zonele cu ceata persistenta si 8 grade in Dealurile de Vest, iar cele minime se vor situa, in general, intre -12 si 2 grade.La deal si de munte cerul va fi variabil, dar in zonele joase de relief, in special cele din sudul si estul teritoriului, va fi nebulozitate joasa sau ceata cu depunere de chiciura si, trecator, fulguieli sau burnite, favorizand depunerile de polei. In regiunile vestice si nord-vestice, cu precadere noaptea vor cadea precipitatii mixte si se va depune polei. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari, mai ales in a doua parte a intervalului, in Banat, Crisana si Carpatii Occidentali.