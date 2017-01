Ministrul Justitiei, dupa dezbaterea cu societatea civila, spune ca nu a luat inca o decizie daca proiectul gratierii va fi adoptat prin OUG, asumarea raspunderii sau de catre Parlament

Acesta a reafirmat ca o componenta de baza a proiectului legii Gratierii va fi "recuperarea prejudiciului".Intrebat de ziaristi daca aceste proiecte vor fi adoptate prin dezbatere parlamentara, Iordache a raspuns: "Dezbatere inseamna si atunci cand isi asuma guvernul" raspunderea in fata Parlamentului."In acest moment pana nu finalizez textele celor doua acte normative nu pot sa va spun cu ce recomandare ma voi duce" in ceea ce priveste forma sub care vor fi adoptate, a spus ministrul Justitiei, care a precizat ca va avea si o discutie cu premier Sorin Grindeanu.El a promis ca va "tine cont de observatiile" facute in cadrul dezbaterii de luni iar "prevederile neclare cu siguranta vor fi eliminate".Florin Iordache a sustinut din nou ca aceste proiecte, care au declansat cele mai mari proteste de strada in Romania dupa Revolutia din 1989, nu au "in vedere o anumita persoana" si "nu vizeaza persoane sau politicieni"."Varianta initiala fara indoiala va fi amendata", a promis acesta, adaugand ca dupa adoptarea proiectelor vor fi eliberate din penitenciare "pana in 3.000" de persoane.Florin Iordache a mai spus ca pentru decongestionarea penitenciarelor este avut in vedere "un pachet mai larg" de masuri, care include recursul in compensare si sistemul de bratari electronice pentru "infractiuni usoare pana la 2 ani".