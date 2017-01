Protest in justitie: grefierii si personalul conex de la trei instante din Galati si-au intrerupt activitatea

Conform calendarului de proteste anuntat de sindicalisti, astfel de actiuni urmeaza sa aiba loc pe termen nelimitat pana la solutionarea revendicarilor.Purtatorul de cuvant al Tribunalului Galati, judecatorul Robert Florea, a precizat ca Sindicatul Ius-Lex a stabilit, ca program al protestelor, intreruperea lucrului timp de doua ore (12,00-14,00), in prima saptamana, trei ore (11,00-14,00), in a doua saptamana si patru ore (10,00-14,00), in a patra saptamana, pana la blocarea instantelor de judecata. In toata perioada protestelor se va asigura doar participarea grefierilor la sedintele de judecata in materie penala privind luarea masurii arestarii preventive.Sindicatul Ius-Lex are aproximativ 125 de membri, grefieri si personal conex, de la Judecatoria, Tribunalul si parte din Curtea de Apel Galati, mai arata Agerpres.