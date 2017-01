Judecatorii au anulat cele 43 de memorandumuri privind autonomia teritoriala adoptate de consilii locale din Harghita

Reamintim ca 43 de consilii locale din Harghita au adoptat in perioada 2014-2016 hotarari de aprobare a unor petitii sau memorandumuri adresate Guvernului si Parlamentului Romaniei, prin care se solicita "autonomie teritoriala, printr-o organizare administrativ-teritoriala intr-o regiune care sa aiba statut autonom, limba oficiala proprie, iar aceste demersuri sa fie rezultatul unui referendum pe aceasta tema".Memorandumurile fusesera atacate in contencios administrativ de prefectul judetului Harghita, Adrian Jean Andrei."Memorandumurile au venit de la inceput in contradictie clara cu Constitutia Romaniei, cu legile in vigoare, motiv pentru care instanta nu a facut altceva decat sa costate ilegalitatea si nulitatea acestora. Orice hotarare judecatoreasca are putere de lege si eu cred ca este un exemplu pentru cei care mai vor sa faca astfel de demersuri, pentru ca vor avea aceeasi soarta. Ar trebui sa ne ocupam de dezvoltarea economica si sociala a judetului, nu de fragmentarea acestuia si eu cred ca toata lumea a inteles un singur lucru: ca judetul Harghita este o unitate administrativ teritoriala apartinand Romaniei si toata lumea este cetatean roman - si daca are alta cetatenie nu e nicio problema, dar in primul rand este cetatean roman", a declarat pentru AGERPRES prefectul Adrian Jean Andrei.