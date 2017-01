LIVE VIDEO Dezbatere publica la Ministerul Justitiei, cu Gigi Becali in primul rand: Florin Iordache promite ca violatorii, criminalii si persoanele acuzate de coruptie nu vor beneficia de ordonanta gratierii

In deschiderea dezbaterilor, Florin Iordache a precizat ca se discuta despre un "", in conditiile in care pana in prezent se discuta despre varianta unei ordonante de urgentaLa aceasta dezbatere, convocata dupa inca o zi de proteste masive in Bucuresti si in mai multe orase din tara, in primul rand al participantilor se afla Gigi Becali.Ministrul Justitiei a mai promis ca doreste sa asculte "toate parerile si" si s-a declarat "deschis" "astfel incat actele normative care vor pleca de la Ministerul Justitiei" sa "corespunda" consultarii publice.Un participant, care se prezinta drept "persoana fizica", il lauda pe ministru pentru indrazneala de a organiza aceasta dezbatere si vorbeste despre "rejuvenare", o "transformare cu adevarat exponentiala" si o "atitudine solara" de care Romania trebuie sa dea dovada.Proiectul lui Iordache e "smecheresc", pentru ca tortionarul Visinescu iese in 3 ani din inchisoare din cauza lui. Proiectul de gratiere trebuie sa se dea, dar cea mai mare problema e ANP, gardienii care au mentalitate criminala. Infractiunea de santaj trebuie sa intre la gratiere.Becali vorbind:In momentul in care a luat cuvantul Florentin Scaletchi, condamnat pentru coruptie, mai multi participanti din sala s-au aratat revoltati: "Ati facut consfatuire cu condamnatii? Trebuia sa o faceti separat".