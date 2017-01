50.000 de oameni, potrivit estimarilor unor surse din Politie citate de agentia Reuters, au participat duminica la protestul impotriva amnistiei si gratierii in Bucuresti. Alte cateva zeci de mii de oameni au iesit in strada in tara - cate 10.000 de protestatari la Cluj, Sibiu si Timisoara, 5.000 la Iasi, 3.000 la Brasov.