Reuters: 50.000 de manifestanti in strada la Bucuresti, cea mai mare demonstatie dintr-un val recent de proteste

"Zeci de mii de oameni au iesit in strada in Romania", titreaza agentia de stiri.Jurnalistii straini amintesc ca planul Guvernului social-democrat a fost criticat de presedintele Klaus Iohannis, procurorul general al Romaniei, Curtea suprema, procurorul-sef anti-coruptie, diplomati si societatea civila.Protestatarii romani au sfidat gerul si s-au adunat in cea mai importanta piata a Capitalei - Piata Universitatii - mergand apoi in mars pe traseul Ministerului Justiției - Consiliul National al Audiovizualului - sediul Guvernului, si au scandat, in tot acest timp, impotriva "hotilor", noteaza Reuters.Jurnalistii straini amintesc ca, pe lamga gratiere, Guvernul intentioneaza si sa dezincrimineze abuzul in serviciu care provoacă daune financiare mai mici de 200.000 de lei. Abuzul in serviciu face obiectul a o treime dintre investigațiile anticorupție in Romania, iar liderul partidului de guvernamant din Romania, Liviu Dragnea, care are deja o condamnare cu suspendare, este judecat in prezent pentru aceasta acuzatie.