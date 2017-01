Peste 10.000 de oameni au iesit in strada la Cluj, al doilea protest ca amploare dupa Bucuresti

Protestartarii din Cluj se deplaseaza pe carosabil si au ocupat trei benzi din cele patru de pe strada, circulatia fiind dirijata de politisti.Majoritatea protestatarilor sunt tineri, iar cei mai multi dintre ei au adus pancarte cu mesaje ca "Amnistie pentru voi, doar in viata de apoi", "PSD, ciuma rosie", "Respect pentru statul de drept", "In democratie, hotii stau la puscarie", "Ei gratieti, noi furati".Participantii la protest au o statie de amplificare si o portavoce si iau pe rand cuvantul.Duminica trecuta, peste 5.000 de persoane au participat la un protest similar in Cluj-Napoca.